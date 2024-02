Hoy estamos oficialmente en la #StingWeek, a escasos cuatro días ya para que el veterano gladiador se despida de la competición defendiendo junto a Darby Allin el Campeonato Mundial de Parejas AEW ante The Young Bucks en el PPV Revolution.

Como si previera la forma de su retiro, desde el primer día que apareció sobre AEW, Sting quedó vinculado a Allin, y esta relación es probablemente la mejor historia que la casa Élite ha sabido trazar a lo largo de su existencia. Una historia cuyo final, cree Allin, resulta crucial, como expuso hace un par de semanas bajo entrevista con Denise Salcedo.

Darby Allin sigue concediendo entrevistas camino hacia Revolution, y en la más reciente, con Battleground Podcast, incide en resaltar que está dispuesto a todo en pos de que Sting tenga un último combate para el recuerdo, avisando de que al mismo tiempo, no será bonito.

« Me asusta . Es su último combate, no hay nada que perder. Creo que alguien podría acabar en el hospital. Será una pelea salvaje . Sé que nada me detendrá a la hora de asegurarme de que sea uno de los combates más memorables que ha tenido. La gente siempre lo va a recordar. Mi objetivo es asegurarme de que la carrera de este hombre termina con el respeto que merece. Si tengo que sacrificarme, se hará un sacrificio» .

