Colosal ideal de Arn Anderson para WrestleMania 40

«Desde luego, eso espero. Eso es todo lo que puedo decir sin lugar a dudas, realmente espero que sí», comienza diciendo Arn Anderson en su pódcast, ARN, sobre su deseo de que Cody Rhodes termine su historia derrotando a Roman Reigns por el Campeonato Universal Indiscutible en WrestleMania 40 para después proponer que ambos se enfrenten en una lucha cuadrangular a The Rock y Seth Rollins con el Campeonato Mundial de Peso Pesado también en disputa.

► ¿Fatal 4-Way en WrestleMania 40?

«Bueno, te planteo una idea. Si quieres hacerlo interesante, Fatal 4-Way. El ganador se lleva todo. Consolidar los dos títulos. Regreso al Fatal 4-Way. Ahora tienes esa consolidación, el ganador consolida los campeonatos y solo tienes uno. Cada vez, si tienes eso en mente, piensa en esto y construye la lucha. Cada vez que Roman es cubierto por alguien. Hay una carrera loca para hacer un salve. Cada vez que Seth es cubierto por alguien, hay una loca carrera para hacer un salve, así que tienen que salvarse mutuamente porque pueden perder su campeonato sin perder la caída».

«The Enforcer» también señala que «The American Nightmare» debe ganar con su Cross Rhodes:

«Quiero decir, eso es algo que podría durar 30 minutos. Quiero decir, nuevamente, eso es solo una idea, pero no debería ser algo deshonesto o fuera de lugar cuando Cody… Si va a cumplir su sueño, necesita hacerlo con su final, 1-2-3, y si soy el otro tipo que es vencido, quiero ser vencido, no por un roll-up o por agarrar las mallas. Quiero ser vencido con tu mejor movimiento. ¿Cuál es tu mejor movimiento? Eso es con lo que me vas a vencer. No algo, un crossbody, un roll through, un tirón de mallas. Eso no funciona. Quiero verlo y saber que es eso. Quiero escuchar, ‘1-2-3’, nuevo campeón.»