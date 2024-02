Thunder Rosa cree que Ric Flair traicionará a Sting

La historia que AEW traza para el retiro de Sting, aunque bien llevada, y con un combate que seguro está a la altura de la carrera del veterano, no está exento de ciertos puntos que suscitan controversia.

Ahora, tras las críticas por no dar debida continuidad al ataque de The Young Bucks hacia Sting y sus hijos, surge la figura de Ric Flair, cuya imagen ciertamente tampoco ayuda a que AEW reciba más aplausos.

Y es que de forma algo forzada, sin suficientes justificaciones narrativas, Flair tuvo una intrigante reunión con The Young Bucks el pasado miércoles, descontento por el, según expuso, escaso protagonismo que está teniendo en los últimos meses de Sting entre las doce cuerdas.

Todos pensamos pues en una traición previa a Revolution, o incluso en el mismo PPV, que provoque la derrota de Sting. Pero si este será el último combate de «The Icon», poco sentido tendría abrir viejas heridas. Seguramente, el verdadero plan de Flair pase por ganarse la amistad de los Bucks para, ya en Revolution, trampearlos y permitir la victoria de «The Icon», cual agente doble.

Ante los micrófonos de reciente edición de Busted Open Radio, Thunder Rosa, luchadora de AEW pero otra fan más del producto, especuló sobre qué podría significar esa reunión de Ric Flair con The Young Bucks.

«Creo que la única manera de verle un sentido es que [Flair] se uniera a los chicos malos, The Young Bucks. A ver, piensa en ello, si quieres estar más involucrado en vez de ser un Ric Flair que anime, en plan, ‘estoy aquí para tomarme mi bebida, sería en plan, ‘escupiré la bebida en tu cara porque no me prestaste atención’».