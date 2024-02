Nia Jax: «No sé si estoy en el WWE 2K24»

La edición estándar del videojuego WWE 2K24 está programada para su lanzamiento el viernes 8 de marzo de 2024, mientras que los compradores de las ediciones Deluxe e Icon podrán jugar a partir del 5 de marzo. Estará disponible en PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One y PC.

► Nia Jax, ¿en WWE 2K24?

¿Los jugadores van a poder jugar con Nia Jax? De momento, no se sabe. Ni siquiera ella misma. O al menos eso dice en una reciente entrevista con Love Wrestling. Si no lo hace en un primer momento, probablemente sea añadida en un futuro paquete DLC.

«Es un momento bastante genial, especialmente cuando mis amigos me llaman y me dicen: ‘Mi hijo te está usando en un videojuego’. Es bastante genial. No estoy segura si estoy en este 2K. No estoy segura si estoy en él. Pero sería bastante genial. Pero me han hecho un mal favor con la cara. Así que si me arruinan en el 2K, sabrás que están jugando conmigo.»

En cuanto a otras noticias del WWE 2K24, hace poco también se confirmaba que se podrá jugar con Bad Bunny, Chelsea Green compartía que estar en el juego es una experiencia de círculo completo para ella, o conocíamos muchos detalles sobre el modo «40 años de WrestleMania».

Sobre Nia Jax, después de salir derrotada de su lucha por el Campeonato Mundial en Elimination Chamber: Perth, durante el episodio de Raw del 26 de febrero, atacó a Becky Lynch, la cual se vengó atacándola a ella en su combate con Liv Morgan.