CM Punk a WWE: «Los fans me quieren en WWE 2K24»

En principio, CM Punk no forma parte del WWE 2K24. Pero el «Best in the World» buscará que eso cambie. Así lo indica en un reciente video que publicó en sus redes sociales en el que también habla de las ganas que tienen los fanáticos de poder jugar con él.

CM Punk demands answers on why he is not in the new WWE game. Will the uproar by the fans cause them to include him in a future DLC?

pic.twitter.com/VMoLzNzJMZ

— CMSLA[G]LE (@cm_slagle) February 26, 2024