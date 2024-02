Kevin Patrick fue despedido de WWE en enero de 2024. Se había unido a la compañía en 2021 y convertido en un rostro habitual, ya fuera realizando labores de comentarista, entrevistador o realizando actuando en otro tipo de segmentos. Desde que dejara la empresa, comenzó a trabajar en Apple TV como anfitrión del programa MLS 360.

► El adiós de Kevin Patrick a WWE

Nunca ha habido detalles acerca de su salida -o de si tiene la intención de recuperar su puesto de trabajo en ella- pero recientemente Patrick estuvo hablando de WWE en 700WLW. Confirma que no tiene nada más que cosas positivas que decir sobre sus aventura luchística y que no se fue en malos términos.

«Absolutamente amé mi tiempo con la WWE. Nada más que amor para todos allí. Recordaré mi tiempo allí de manera brillante, y sé que iré a visitar a mis amigos cuando la WWE esté en la ciudad, iré a saludar a todos. Me fui de manera muy amigable con todos allí«.

También habla de su trabajo actual:

«Todo en este espectáculo me grita a mí, y odio decirlo así porque suena egocéntrico, pero es mi trabajo soñado. Es absolutamente mi trabajo soñado estar saltando por los terrenos, saltando por los objetivos, brindándoles todas las actualizaciones en vivo. Es totalmente yo para cualquiera que me conozca realmente bien. Es de lo que se trata mi vida. Así que es el trabajo de mis sueños y es algo en lo que era muy importante que me lanzara por completo».

