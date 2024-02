Raquel Rodríguez: «Todo el oro de WWE en mi futuro»

Raquel Rodríguez no ha tenido mucho éxito últimamente en WWE pero confía en que eso cambiará tan pronto como en WrestleMania 40 y que en un futuro todo el oro va a ser suyo. Dos apuntes que podemos realizar. El primero es que realiza dicha declaración en WWE Raw Exclusive después de haber destrozado a Chelsea Green en Raw. El segundo es que la luchadora de raíces mexicanas ya fue Campeona NXT, Campeona de Parejas WWE y Campeona de Parejas NXT.

► El futuro de Raquel Rodríguez

«Después de la semana loca que tuve, llegando a Australia, me di cuenta hoy de que realmente no importa lo que esté pasando. Lo importante es que estoy aquí en Monday Night Raw, y estoy aquí para enviar un mensaje. A Chelsea le encanta hablar de más, y alguien tenía que darle un mensaje. Esa persona resultó ser yo. Así que espero que esté bien. Espero que podamos jugar de nuevo la próxima semana. Quiero decir, si ella está dispuesta. Entiendo si no lo está. Pero sé que estaré aquí la próxima semana, lista para seguir«.

«Veo todo el oro en mi futuro. Me veo a mí mismo de pie en la cima de esta división de mujeres, y aunque Elimination Chamber no salió exactamente como había planeado, aún encontraré la manera de llegar, de alguna forma, a WrestleMania. Voy a estar allí».

Como curiosidad, Raquel hace un cambio parecido a los también recientes de Bishop Kaun y Toa Liona sobre ser campeones en AEW y ROH además de participar en All In 2024. Ella y ellos no tienen nada que ver más allá de compartir la industria pero podríamos jugar a: ¿quién va a conseguir antes sus objetivos?