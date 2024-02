Más sobre la salud de Raquel Rodríguez en Perth

Raquel Rodríguez compartía recientemente sus problemas de salud relacionados con el Síndrome de Activación Mastocitaria que enfrentó durante Elimination Chamber: Perth:

«Si me hubieras dicho que en el largo vuelo hacia Perth, Australia, por primera vez, mi cara se inflamaría y tomaría el mismo color que mi funda de almohada de satén rosa (tal vez también fue el maquillaje del lunes), ¡aún así habría abordado ese vuelo! Tal vez mi viaje no haya transcurrido según lo planeado, pero aún estoy descubriendo este nuevo cuerpo mío. Gran parte de ser una luchadora de WWE es poder sentarme en esa silla de maquillaje con nuestro increíble equipo de maquilladores a quienes amo tanto, y arreglarme. Es parte de ser mujer. Es parte de sentirme completamente en el papel. Al final de la noche, estoy orgullosa de haber salido allí al estilo Alicia Keys (desde 2016 no se maquilla). Incluso si este viaje no resultó como lo esperaba, ¡sigo agradecida por haber tenido la bendición de estar en Elimination Chamber en Perth, Australia, con otras 5 mujeres talentosas! (…)».

► La salud de Raquel Rodríguez

Pero la luchadora de WWE no lo contó todo. En realidad, más que ofrecer detalles, se enfocó en dar las gracias por todo lo vivido a pesar de no encontrarse al cien por ciento. Nuestros compañeros del Wrestling Observer Radio nos comparten una novedad relacionada con ello y que resalta todavía más la buena actuación que Raquel dio dentro de la Cámara de la Eliminación.

«Fue un momento incierto… como sabes, su problema se agudizó. Se perdió, básicamente, un combate de práctica mientras estábamos en Australia, pero pudo participar en la lucha, así que me alegro por ella, logró hacerlo, pero tuvo un empeoramiento durante el vuelo.»

El Síndrome de Activación Mastocitaria (SAM) es una afección en la cual el paciente experimenta episodios repetidos de los síntomas de anafilaxia, síntomas alérgicos como urticaria, inflamación, presión arterial baja, dificultad para respirar y diarrea grave.

