Bishop Kaun y Toa Liona acostumbran a estar en un segundo plano por detrás de Swerve Strickland, e incluso Brian Cage, con quien fueron Campeones Mundiales de Tríos ROH, en la facción Mogul Embassy. Pero en 2024 quiere dar un paso adelante en sus carreras tanto en Ring of Honor como en AEW. Como explican los dos en Talk Is Jericho, quieren ganar el título de parejas en las dos compañías, así como también estar en All In 2024.

«Creo que el número uno [objetivo] es el oro en parejas», dice Bishop Kaun a Chris Jericho. «Una verdadera oportunidad y carrera por el oro en parejas, ya sea en AEW o Ring Of Honor, y entrar en esa división porque hemos estado haciendo cosas de seis hombres durante el último año. Hemos consolidado que somos los mejores campeones de seis hombres de todos los tiempos, es hora de evolucionar y avanzar».

Toa Liona estuvo de acuerdo con Kaun, también señalando que les gustaría tener una lucha en All In: «Estoy de acuerdo, creo que los mayores objetivos para nosotros serían el oro en parejas de AEW y también ser parte de un gran evento de pago por visión, ya sea All In este año. Estamos apuntando a Wembley. Muchas de estas cosas, hombre, solo queremos validación y siento que ir y demostrar lo que valemos en el escenario más grande que cualquier promoción de lucha libre podría ofrecer, siento que realmente nos consolidaría como un equipo en parejas y demostraría a todos que estamos aquí para quedarnos y que merecemos pertenecer. No puedo pensar en un mejor lugar para demostrar o probar que merecemos estar aquí».

¿Te gustaría que Bishop Kaun y Toa Liona lograran el éxito que desean en 2024?