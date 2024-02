Gran Función en San Francisco, California

«Lucha Libre in the Bay» es el nombre del evento que la empresa Lucha Libre Promotions presentará en el área de la Bahía de San Francisco, California.

► Gran función en San Francisco

El área de la Bahía se está preparando para un extraordinario evento en uno de los mejores lugares, el Gold Bar en San Francisco.

El dueño de Lucha Libre Promotions, Javier Clorio, comentó en la presentación del evento, los motivos de realizar una lucha en esta ciudad californiana.

Estudié en San José, California y me gustaba mucho pasar tiempo en San Francisco, siempre quise tener un evento de LLP aquí. Entonces busqué un lugar espectacular para hacerlo y encontré el Gold Bar, platicamos y les encantó la idea de traer a LLP a San Francisco.

La función tendrá lugar el sábado 2 de marzo a las 14:00 hrs cuando las estrellas de Lucha Libre Promotions subirán al ring para deleitar al público en San Francisco. El evento contará con música en vivo, DJ y una vista espectacular de la ciudad. Al Gold Bar se puede llegar tanto en en auto como en barco, lo cual lo hace una experiencia única.

Lucha Libre Promotions comenzó haciendo eventos en Nueva York y de ahí se han hecho presentes en varias ciudades como Nueva Jersey, Connecticut, Philadelphia, San José, Washington DC, y por primera vez en San Francisco. LLP se ha enfocado en trabajar con el talento local de cada ciudad.

A respecto, Clorio señaló:

Me encanta trabajar con el talento local, el hambre, dedicación y ambición que muchos de ellos tienen es fascinante. Es muy diferente a trabajar con las estrellas, no quiero ser mal interpretado, admiro mucho a las estrellas, pero estos jóvenes y no tan jóvenes me inyectan una energía que no puedo explicar. Cuando alguien te llama y dice, señor yo voy y no importa el pago yo quiero luchar. Eso para mi es pasión, siempre les pagamos porque es lo justo pero el hecho que lo dicen para mi demuestra una garra especial, por que yo haría ésto gratis también.

En este evento se presentarán estrellas como Vaquero Fantasma, Rockero del Diablo, Super Voltio, Calibus, Meteorick, Último Tigre, Anarkya, Payaso de Rodeo, Joker, y las gladiadoras femeninas Amazona Kitsune y Estrella Latina.

No se lo pueden perder.