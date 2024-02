Movsar Evloev critica a Ilia Topuria por llamadas a Khabib

Movsar Evloev se está cansando de la lista en rápida evolución de Ilia Topuria de peleas que quiere para el futuro, especialmente porque él no está en ella.

Aparte del actual campeón Topuria (15-0 MMA, 7-0 UFC), quien reclamó el cinturón de peso pluma con un nocaut en el segundo asalto sobre Alexander Volkanovski a principios de este mes en UFC 298, Evloev (18-0 MMA, 8-0 UFC) Es el único luchador invicto clasificado en la división.

Topuria descartó a Evloev como un contendiente listo para el título inmediatamente después de UFC 298, pero desde entonces ha expresado su deseo de pelear contra una gran cantidad de nombres diferentes. Más recientemente, Topuria detalló cómo el ex campeón de peso ligero de UFC, Khabib Nurmagomedov, es la “pelea de sus sueños”, y también dijo que cree que está a una defensa del título de ascender para desafiar al actual líder de las 155 libras, Islam Makhachev.

Todo eso no le sienta bien a Evloev, quien a pesar de no tener ninguna victoria por detención en su récord, cree que es una pelea más lógica que cualquier otra cosa que Topuria esté pidiendo:

Conor, Islam, Khabib, Mayweather, Muhammad Ali, Messi… Who else do you want to fight rather than the only undefeated fighter in your division? @Topuriailia https://t.co/xzUE8gRiZm

— Movsar Evloev (@MovsarUFC) February 26, 2024