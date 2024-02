Chelsea Green en WWE 2K24: «Se cierra el círculo»

Chelsea Green será un personaje jugable en el WWE 2K24 y para ella es una situación de círculo completo cuando recuerdas sus apariciones pasadas en videojuegos. La exCampeona de Parejas habla de todo ello en una reciente entrevista con Haley Miller de ComicBook mientras se prepara el lanzamiento del nuevo juego que celebra los 40 años de WrestleMania, lo que significa que por primera vez se celebran los logros de las luchadoras en «The Grandest Stage of Them All».

► Chelsea Green en WWE 2K24

«Realmente es un momento de círculo completo, esa es la manera perfecta de describirlo. Es como la guinda del pastel de este año increíble que he tenido al entrar en la WWE y despegar tan rápido. En 2017, hice captura de movimiento [motion capture] en California para tantas Superestrellas de la WWE, y en ese momento estaba tan triste por no ser parte del elenco de la WWE o de NXT. Así que ahora, mirando hacia atrás, quiero decir, una cosa que diré es que estoy deseando saber quién hizo mi captura de movimiento. Espero que se hayan divertido con eso porque sé que cuando estuve allí haciéndolo, fue muy divertido hacer el moonwalk de Carmella, el tackle de Valhalla y las características de Liv Morgan y Sasha Banks. Todos estos artistas increíbles, fue realmente un trabajo divertido de tener, así que me encantaría saber quién hizo el mío y cuánto se divirtieron».

El WWE 2K24 se lanza oficialmente el 8 de marzo para el público en general y el 5 de marzo para quienes reserven ediciones especiales del juego.