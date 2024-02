La escritora Jen Pepperman deja oficialmente la WWE

En abril de 2023 nos hacíamos eco en SÚPER LUCHAS de una nueva demanda contra WWE y Vince McMahon, a los que se acusaba de de discriminación y haber tomado represalias en contra de una exguionista de la empresa, Britney Abrahams. Ella aseguraba que se quejó en múltiples ocasiones de que sus demás colegas, guionistas creativos de WWE, estaban utilizando lenguaje racista y discriminatorio en sus historias y promos, pero que no le hicieron caso y, además de ignorar sus quejas, fue despedida. Una de las demandadas fue su antigua compañera la también escritora Jennifer Pepperman.

Este recordatorio tiene como objetivo dar a entender de alguna manera quien es Pepperman pues no es alguien de quien se haya hablado habitualmente más que señalar que su reciente salida de la compañía es por dicho motivo. En realidad, no se conoce la razón, pero sí que ha dejado la WWE. Nuestros compañeros de PWInsider publican:

PWInsider.com ha confirmado que Jennifer Pepperman, quien se desempeñaba como Escritora y Productora Senior en WWE, ha dejado la empresa. Según nuestras fuentes, Pepperman no fue despedida, sino que tomó la decisión de renunciar por voluntad propia.

Pepperman había formado parte de la empresa desde abril de 2017 y antes de unirse a WWE, había trabajado como Productora y Directora en varias telenovelas, incluyendo One Life To Live y As the World Turns, entre otras.

En los últimos años, Pepperman había centrado principalmente su trabajo en la división femenina de la marca SmackDown.

Y Adam Pearce, Gerente General de Raw, confirma la noticia:

¡Un saludo para Jen Pepperman! Siempre he valorado tu creatividad, pasión y el tiempo incansable que has dedicado para ayudarme a mí y a otros detrás del escenario a lo largo de los años. Extrañaré tu energía, pero sé que tendrás mucho éxito dondequiera que vayas. ¡Mi gratitud siempre contigo!».

Shout out to @JenPepperman. I have always appreciated your creativity, passion, and the countless time you’ve given to help me and others backstage over the years. I’ll miss your energy, but I know you’ll be great wherever you may roam. My gratitude forever!!! ❤️🙏

