No tendría por qué ser disputando el Campeonato Intercontinental contra Gunther pero Chad Gable no ha salido todavía de la contención al título. Durante el episodio de Raw del 26 de febrero fue mencionado por el mismo monarca, así como también Sami Zayn, The Miz y R-Truth. Por otro lado, quizá deberíamos valorar que un integrante de Judgment Day estaría más cerca pues la facción se encaró con Imperium en el programa. Así que dejemos a un lado la posible lucha y sigamos con el atleta olímpico.

► Chad Gable mira a WrestleMania 40

Porque mientras hablaba recientemente en TV Insider adelantaba que quiere robarse el show en WrestleMania 40:

«Estoy deseando que llegue. Quiero continuar esa tendencia de estar en el espectáculo y robarlo. Además, es en Filadelfia, así que espero tener alguna interacción allí».

El de Alpha Academy también reflexiona sobre los altibajos que ha atravesado para llegar a donde está hoy.

«Hemos pasado por altibajos. Aprendí hace mucho tiempo que este negocio tendrá sus altibajos. Aprendí a abrazar los mejores momentos pero a usar los peores momentos como un factor motivador. Shorty G se trataba de abrazar lo que se da y mostrarles que vas a dar lo mejor de ti con lo que se te da. Puse todo en ello y aquí estamos. Estoy absolutamente feliz y cómodo ahora. Poder hacer los combates que he podido hacer con».

Tendremos que esperar a ver qué sucede con Chad Gable en las próximas semanas. Y también con Otis, Maxxine Dupri y Akira Tozawa, con quienes viene colaborando de hace un tiempo. Si finalmente no lucha por el Campeonato Intercontinental en WrestleMania, ¿qué tipo de lucha podría tener?