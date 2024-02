Cómo ver AEW Revolution 2024

Ante la tibia acogida que tuvo Worlds End, donde se esperaba que el PPV sirviera para «recuperar sensaciones», un servidor apuntó el pasado mes que Revolution 2024 debe ser el golpe sobre la mesa de AEW, dejando de lado cualquier duda acerca del nivel entre las doce cuerdas del producto; desde el inicio su principal valor, tras un año memorable.

Y como principal combate del show, ese retiro de Sting defendiendo título ante The Young Bucks podría suponer un «highlight», pues aunque «The Icon» acusa ya 64 primaveras a sus espaldas y evidentemente tiene un cardio limitado, los Bucks y Darby Allin constituyen excelentes parejas de baile para hacerlo lucir todo lo posible, más allá de la inherente emotividad y simbolismo del encuentro. Dicho «main event», pues, no debería ser un punto débil en lo relativo a la valoración global «in-ring» de Revolution 2024.

Claro que, hablando de «in-ring», la cita del domingo también se recordará por albergar el debut de Will Ospreay como «All Elite», en un duelo contra Konosuke Takeshita ya potencial candidato a figurar dentro de las listas de lo mejor del 2024. Sin olvidar la revancha entre Eddie Kingston y Bryan Danielson por el Campeonato de la Corona Continental; grata noticia que este título siga recibiendo hueco y no haya caído en el olvido tras su inauguración. O la Triple Amenaza por el Campeonato Mundial AEW; pese a su previsibilidad muy interesante dada su narrativa.

Se dice que Revolution marcará el inicio de otra etapa dorada de AEW, o eso pretende Tony Khan, con las incorporaciones de Ospreay, Kazuchika Okada y Mercedes Moné. ¿Ecos de All Out 2021? Cuanto menos, una cita per se histórica por albergar el canto de cisne de uno de los grandes de la historia del wrestling.

► Horarios por país

(Kickoff)

Ciudad de México (México) – 6:00 PM

Madrid (España) – 1:00 AM del lunes 4 de marzo

Santiago (Chile) – 9:00 PM

Buenos Aires (Argentina) – 9:00 PM

Bogotá (Colombia) – 7:00 PM

Asunción (Paraguay) – 9:00 PM

Belmopán (Belice) – 6:00 PM

Caracas (Venezuela) – 8:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 6:00 PM

Ciudad de Panamá (Panamá) -7:00 PM

La Habana (Cuba) – 7:00 PM

La Paz (Bolivia) – 8:00 PM

Lima (Perú) – 7:00 PM

Managua (Nicaragua) – 6:00 PM

Montevideo (Uruguay) – 9:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) – 7:00 PM

Quito (Ecuador) – 7:00 PM

San José (Costa Rica) – 6:00 PM

San Juan (Puerto Rico) – 8:00 PM

San Salvador (El Salvador) – 6:00 PM

Santo Domingo (República Dominicana) – 8:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) – 6:00 PM

(Show principal)

Ciudad de México (México) – 7:00 PM

Madrid (España) – 2:00 AM del lunes 4 de marzo

Santiago (Chile) – 10:00 PM

Buenos Aires (Argentina) – 10:00 PM

Bogotá (Colombia) – 8:00 PM

Asunción (Paraguay) – 10:00 PM

Belmopán (Belice) – 7:00 PM

Caracas (Venezuela) – 9:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 7:00 PM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 8:00 PM

La Habana (Cuba) – 8:00 PM

La Paz (Bolivia) – 9:00 PM

Lima (Perú) – 8:00 PM

Managua (Nicaragua) – 7:00 PM

Montevideo (Uruguay) – 10:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) – 8:00 PM

Quito (Ecuador) – 8:00 PM

San José (Costa Rica) – 7:00 PM

San Juan (Puerto Rico) – 9:00 PM

San Salvador (El Salvador) – 7:00 PM

Santo Domingo (República Dominicana) – 9:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) – 7:00 PM

► Cartel

Cómo ver AEW Worlds End

Zero Hour: YouTube, Bleacher Report, TrillerTV

Show principal: YouTube, TrillerTV, Bleacher Report, DAZN, PPV.com