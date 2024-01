Revolution debe ser el golpe sobre la mesa de AEW

El reciente Continental Classic de AEW fue una de las mejores decisiones creativas tomadas por la empresa que se recuerdan, cual respuesta al enrarecido contexto de críticas hacia su producto, que un servidor ya abordó aquí.

Y en pos de continuar con esta dinámica de potenciación de la mayor cualidad de AEW, su factor «in-ring», tuvo lugar Worlds End el pasado sábado. Un evento cuyo cartel invitaba al optimismo, pero que finalmente dejó un poco a deber en su plasmación sobre la lona.

Vimos, claro está, notables combates, como el «opener», la final del Continental Classic y el duelo entre Christian Cage y Adam Copeland, pero más allá, no puede decirse que el resto respondiera a las expectativas, obviando que MJF estuviera muy tocado físicamente para su defensa ante Samoa Joe y la baja de última hora de Keith Lee.

AEW siempre ha compensado sus puntos flacos con acción sobre el ring, pero esta vez no fue suficiente a la hora de tapar varias fallas muy criticadas por la comunidad luchística de internet.

Sí, porque de nuevo, que Worlds End sea percibido actualmente como el peor evento de pago por vision de AEW en sus cinco años de vida tiene mucho que ver con la IWC.

Primeramente, movida por la ausencia de The Elite (algo inédito en el historial de PPV de la empresa), grupo que al igual que soporta recalcitrantes detractores, cuenta con intercesores igualmente tóxicos, quienes vienen clamando su condición de imprescindibles para el buen devenir de AEW.

En segundo lugar, por toda la controversia en torno a Chris Jericho y su «cancelación» un tanto presurosa, algo que minó la percepción general del show y concretamente el encuentro de cuartetos donde compitió «Le Champion», cuya calidad fue valorada tomando esto en consideración; más allá del condicionado juicio, no muy brillante. Todo, poco después de la polémica contratación de Ric Flair.

Y por último, el resultado del «main event», impopular, aunque fuese la única vía lógica como consecuencia de las lesiones que afronta MJF. Asimismo, su epílogo, en forma de conclusión del misterio sobre The Devil, un tanto predecible y falto de candencia.

Durante todo este tiempo, AEW ha basado su prestigio en la calidad de su producto televisivo, pero por encima de ello, en la calidad de sus eventos de PPV. Y de cara a Revolution, siguiente cita de este tipo dentro del calendario Élite (3 de marzo), AEW tiene ante sí la ocasión de volver al nivel habitual de calidad.

Quinta entrega de Revolution, el gran protagonista de la misma será Sting, quien hace un par de meses anunció su intención de colgar las botas bajo tal escenario. De momento sin rival o rivales concretados, sólo sabemos que en este canto de cisne, Sting contará con el apoyo de Ric Flair como second.

Seguramente Sting se despida de gran manera y asistamos a un momento memorable, pero más allá, el cartel de Revolution es una incógnita, así como la disponibilidad competitiva de los principales ausentes por lesión en Worlds End; con Kenny Omega, MJF y Adam Cole probablemente descartados, según los pronósticos que se reportan.

Por fortuna, AEW posee un plantel tan repleto de talento que Revolution no debería acusar las bajas actuales. Tony Khan y Cía han hecho un buen trabajo de construcción de nombres en el último año, y esto tiene la potestad de dar sus frutos ahora que AEW lo necesita: Ricky Starks, Swerve Strickland, Konosuke Takeshita, Daniel Garcia, Rush, Athena, Mariah May… Todo, unido al trabajo de los ya establecidos, con unos nuevos horizontes abiertos tras Worlds End muy interesantes.

Recordemos, además, que Will Ospreay debutará oficialmente como «All Elite» allí, y el británico es un seguro de vida a la hora de ofrecer espectáculo. Si con Ospreay en el cartel de Revolution no vemos, cuanto menos, un gran combate, entonces habrá que empezar a preocuparse de verdad sobre la salud de AEW.

#THEICON's first match in #AEW was at #AEWRevolution 2021.@Sting's FINAL MATCH will be at #AEWRevolution 2024, on March 3, 2024, at the historic @Gbocoliseum in Greensboro, North Carolina LIVE on PPV!



Tickets are on sale NOW!

🎟️ https://t.co/UN1cNj1SFY pic.twitter.com/xkRzsVJTde