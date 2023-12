AEW WORLDS END 2023 | Resultados en vivo | MJF vs. Samoa Joe 5. Andrade El Ídolo vs. Miro

Desde su regreso, Miro no había perdido, mientras que Andrade había iniciado el Continental Classic de gran forma, pero no pudo clasificar tras perder con Eddie Kingston. El búlgaro no perdió tiempo y atacó a su rival antes de que pudiera alistarse por completo, pero el mexicano logró reponerse y sacar al búlgaro fuera del ring. Miro logró parar el ímpetu de Andrade y su esposa CJ Perry aprovechó para gritarle en la cara. Aún así, Miro lucía en total control y continuaba su castigo sobre Andrade, hasta que este encontró una apertura y lo envió contra la mesa de comentaristas, y llegaron mejores momentos para el mexicano, quien estrelló a Miro contra las escaleras metálicas. Miro logró resistir la ofensiva de Andrade y la acción fue de ida y vuelta, aunque el búlgaro lucía un poco más entero y con su ofensiva, sistemáticamente consiguió diezmar a su rival, derribándolo con una patada. Miro intentó el Game Over, pero Andrade logró llegar a las cuerdas y tomó un segundo aire. Andrade intentó aplicar la Figura ocho, pero no lo consiguió y Miro intentó revertir la llave, pero Andrade consiguió volver a aplicar la llave, y en esta ocasión, fue CJ Perry el que salvó a su esposo, traicionando a su socio. Miro aprovechó la confusión de Andrade y lo derribó con una patada.