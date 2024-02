Todo listo para llegada de Kazuchika Okada, Mercedes Moné y Will Ospreay a AEW

Kazuchika Okada tuvo su última lucha en NJPW hoy en el evento The New Beginning in Osaka 2024. Dio una gran lucha ante el nuevo presidente de NJPW, Hiroshi Tanahashi, a quien logró vencer en un combate luego de 16 minutos de acción. Esto marcó el final de Okada en NJPW, luego de que su contrato venciera hace unos días y cumpliera estas últimas fechas con la empresa japonesa como agente libre.

Así las cosas, Okada es ahora mismo el agente libre más caliente del momento en la lucha libre profesional. Sin embargo, esto no será por mucho tiempo, pues Sean Ross Sapp de Fightful Select ha reportado que Okada ya se decidió entre las ofertas que le hicieron AEW y WWE, y decidió irse con la empresa de Tony Khan. Esto fue lo que reportó a través de su cuenta de X:

► AEW firmará muy pronto a tres grandes luchadores a tiempo completo

«Se ha sabido que Kazuchika Okada se dirige a AEW y se espera que firme pronto, según ha informado Fightful Select. Al parecer, AEW está trayendo a Will Ospreay, Kazuchika Okada, Mercedes Moné y planeando la lucha de retiro de Sting, todo dentro de aproximadamente hoy al próximo mes».

Además, se reporta que ya AEW llegó a una cifra y a un acuerdo en todos los detalles del contrato con Okada hace unas semanas. Todavía no ha firmado, pero ya falta que queden estipulados muy pocos puntos para que el japonés ponga su firma en el contrato. AEW estaba tan confiada en que iba a firmar a Okada para su empresa, que Tony Khan y Bryan Danielson ya estaban trabajando desde enero en planes creativos para el japonés.