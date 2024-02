NJPW: Participantes y Calendario New Japan Cup 2024

New Japan Pro Westling dio a conocer los participantes y los combates que se dirimirán en la New Japan Cup 2024.

► New Japan Cup 2024 – Participantes

En esta edición competirán 28 luchadores divididos en dos subgrupos con cuatro cabezas de serie en la primera ronda: SANADA; EVIL, Hirooki Goto y Zack Sabre Jr.

El torneo de eliminación directa dará inicio el 6 de marzo y terminará el 20 de marzo y con doce fechas de competencia.

También se anunció que el ganador de la “New Japan Cu p 2024” desafiará al Campeón Mundial de Peso Competo IWGP, Tetsuya Naito, el 6 de abril en el Ryogoku Kokugikan, siendo la gran estelar de la función de Aniversario de la empresa del león.

Los participantes de esta competencia, que cumple 20 años de celebrarse, son:

SANADA

YOSHI-HASHI

KENTA

Shota Umino

Jack Perry

Toru Yano

Yujiro Takahashi

TJP

David Finlay

Tanga Loa

Great-O-Khan

Tomohiro Ishii

Chase Owens

Hirooki Goto

EVIL

Hikuleo

Oleg Boltin

Shingo Takagi

Yuya Uemura

Callum Newman

Gabe Kidd

Yota Tsuji

Jeff Cobb

El Phantasmo

Mickey Nicholls

Taichi

Ren Narita

Zack Sabre Jr.

Entre las novedades se cuenta que TJP tendrá su primera incursión como peso completo. Callum Neuman es el otro integrante de United Empire que también debutará, así como Jake Perry y el young lion Oleg Boltin.

► New Japan Cup 2024 – Calendario

NJPW, 06.03.2024

Ota Ward Gymnasium

– New Japan Cup 2024: Toru Yano vs. Yujiro Takahashi

– New Japan Cup 2024: YOSHI-HASHI vs. KENTA

– New Japan Cup 2024: Jack Perry vs. Shota Umino

NJPW, 07.03.2024

Tokyo Korakuen Hall

– New Japan Cup 2024: TJP vs. David Finlay

– New Japan Cup 2024: Tanga Loa vs. Great-O-Khan

– New Japan Cup 2024: Tomohiro Ishii vs. Chase Owens

NJPW, 08.03.2024

Aimesse Yamanashi

– New Japan Cup 2024: Hikuleo vs Oleg Boltin

– New Japan Cup 2024: Shingo Takagi contra Yuya Uemura

– New Japan Cup 2024: Callum Newman contra Gabe Kidd

NJPW, 10.03.2024

Baycom General Gymnasium (Amagasaki Memorial Park Gymnasium)

– New Japan Cup 2024: Yota Tsuji contra Jeff Cobb

– New Japan Cup 2024: El Phantasmo vs. Mike Nicholls

– New Japan Cup 2024: Taichi contra Ren Narita

NJPW, 11.03.2024

Ehime Item

New Japan Cup 2024: SANADA vs. Ganador de YOSHI-HASHI/KENTA

New Japan Cup 2024: Ganador de Umino/Perry vs Ganador de Yano/Takahashi

NJPW, 12.03.2024

Uwajima City General Gymnasium

New Japan Cup 2024: Hirooki Goto vs. Ganador de Ishii/Owens

New Japan Cup 2024: Ganador de TJP/Finlay vs. Ganador de Loa/O-Khan

NJPW, 13.03.2024

ZIP Arena Okayama

New Japan Cup 2024: EVIL vs. Ganador de Oleg/Hikuleo

New Japan Cup 2024: Ganador de Newman/Kidd vs. Ganador de Takagi/Uemura

NJPW, 15.03.2024

Kanaoka Park Gymnasium

New Japan Cup 2024: Zack Sabre Jr. vs. Ganador de Taichi/Narita

New Japan Cup 2024: Ganador de Tsuji/Cobb vs. Ganador de ELP/Nicholls

NJPW, 16.03.2024

Aichi Prefectural Gymnasium (Dolphins Arena)

NJPW, 17.03.2024

Twin Messe Shizuoka

NJPW, 18.03.2024

Fukushima Big Palette

NJPW, 20.03.2024

Aore Nagaoka

Los cuartos de final se llevarán a cabo durante dos noches el 16 y 17 de marzo. Las semifinales se llevarán a cabo el 18 de marzo y la final el 20 de marzo.