Sting dirá adiós a su carrera como luchador este próximo domingo 3 de marzo en Revolution. Junto a Darby Allin va a exponer el Campeonato Mundial de Parejas ante The Young Bucks. No todo ha salido a pedir de boca para «The Icon» pero quizá sí mejor de lo esperado. Para empezar, ya se había retirado tiempo atrás debido a una lesión. Para continuar, se puede ir en sus propios términos, como no tantas leyendas. Y además, va a llegar sano a su despedida después de unas cuantas luchas y momentos peligrosos.

Por ejemplo, durante el especial Dynamite: Homecoming, los monarcas -antes de hacerse con el título casi un mes después- vencieron a Powerhouse Hobbs y Konosuke Takeshita en un combate tornado que terminó con Sting y «The Monster» atravesando una mesa cuando el veterano aplicó a su oponente el Scorpion Death Drop. A muchos les sorprendió que tan cerca de su retiro realizara ese spot tan peligroso. Y no solo eso, sino que él mismo insistió en hacerlo, según nos informan en Fightful Select.

«Al indagar sobre el camino hacia la lucha de retiro de Sting, hubo algunos en el backstage que abogaron por que Darby Allin recibiera el golpe al final del combate por equipos en Daily’s Place en lugar de Sting, pero Sting insistió. Obviamente, ha estado bien en el seguimiento posterior».

¿Qué tendrá preparado Sting para su lucha final?

Powerhouse Hobbs may have been the architect of his own demise!

Watch #AEWDynamite: Homecoming LIVE on TBS!@truewilliehobbs | @Sting pic.twitter.com/Zl8nYUcpMS

— All Elite Wrestling (@AEW) January 11, 2024