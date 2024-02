El Consejo Mundial de Lucha Libre y Lady’s Ring presentaron «Lucha Fiesta 2024», gran evento que contó con la participación de las Amazonas del CMLL y varias luchadoras de la escena femenina nipona.

► «Lucha Fiesta 2024»

Bajo el patrocinio de la oficina del Turismo de México en Japón, la función resultó una divertida celebración, con el toque de la lucha mexicana.

Antes de que iniciaran las acciones, Unagi Sayaka portaba el Campeonato Iron Man Havy Metal y se encontraba junto al ring, supervisando los últimos detalles, cuando se acercó SAKI de COLOR’s y la saludó abrazándola, momento que aprovechó para colocarla espaldas planas y arrebatarle el título.

Más tarde, SAKI estaba en su camerino calentando y haciendo algunos ejercicios de elasticidad, apoyada por Hikaru Shimizu, ella aprovechó para rendirla y quedarse con el título.

Hikaru Shimizu salió de ese camerino y entró al de Makoto, en ese mismo momento entró la réferi y golpeó a Shimizu, quien cayó al suelo, lo que aprovechó Makoto para rendirla y apoderarse del cinturón.

Makoto se estaba tomando selfies con el cinturón, cuando la veterana luchadora cómica Matsuzawa-San la sorprendió y la colocó espaldas planas, quedándose con el cetro de DDT.

La cantante mexicana Natalia D, fue la anunciadora del evento. El presidente del CMLL, Salvador Lutteroth Lomelí estuvo presente como invitado de honor.

Ya en resultados de la función, Ancham y Makoto empataron con SAKI y Yuko Sakurai tras una fragorosa batalla de quince minutos.

La joven luchadora Tabata se presentó disputando un mano a mano contra Kohaku. La lucha empezó con buen ritmo y hubo varios instantes donde Kohaku dominaba, pero Tabata respondía a cada ataque, hasta que transcurridos casi ocho minutos de acciones, Tabata se lanzó desde lo alto en reversa de lo alto de la tercera cuerda golpeándose el codo, por lo que ya no pudo continuar. De inmediato fue trasladada al servicio médico y la réferi decretó que Kohaku era la ganadora.

En una batalla donde participaron cinco luchadoras japonesas, se disputó el Campeonato Femenil México Kanko. Este es un cetro nominativo que no se expondrá y solo es para reconocer a la ganadora de esta lucha, que obtuvo del derecho a viajar a México para una estancia para estudiar en las escuelas del CMLL. Fue Sumika Yanagawa la gran vencedora, quien recibió el cinturón y un certificado donde se acredita su victoria.

En el turno principal, Lluvia y Jarochita, las Chicas Indomables, se impusieron en una batalla a ganar dos de tres caídas contra Mei Suruga y Unagi Sayaka. La batalla fue muy emocionante, ya que las japonesas le impusieron velocidad, pero las mexicanas calmaban las acciones con movimientos combinados y contundentes. Las Chicas indomables tomaron la delantera cuando Jarochita dominó a Unagi Sayaka. Mei Suruga emparejó los cartones, doblegando a Jarochita. Pero las Chicas Indomables se aplicaron a fondo, para que Lluvia diera cuenta de Unagi Sayaka para lograr el triunfo definitivo.

Tras la lucha, Unagi Sayaka se dirigió al presidente del CMLL para pedirle que le permitiera ir al CMLL y luchar en la Arena México. Salvador Lutteroth Lomelí, aceptó. Otras luchadoras también hicieron su petición, siguiendo el ejempli de Unagi Sayaka.

Todas las participantes se tomaron la foto oficial, incluido el presidente del CMLL. Cuando se dispersaba, Unagi Sayaka vio a Matsuzawa-San y rápidamente se lanzó sobre ella y le arrebató el Campeonato Iron Man Heavy Metal, recuperándolo.

Los resultados completos son:

CMLL/Lady’s Ring: «Lucha Fiesta 2024», 25.02.2024

Shin-Kiba 1st RING

Asistencia: 280 Espectadores

1. Banny Oikawa y Chi Chi vencieron a Nanase y rhythm (10:58).

2. Ancham y Makoto vs. SAKI y Yuko Sakurai – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (15:00).

3. Kohaku derrotó a Tabata por decisión arbitral (7:43).

4. Mexico Kanko Title Five Way Elimination Match (vacante):

Sumika Yanagawa venció a Honoka, Kizuna Tanaka, Misa Kagura y ZONES (12:30) conquistando el título.

Orden del eliminación:

-Honoka, Kizuna Tanaka, Misa Kagura y Sumika Yanagawa eliminaron a ZONES (3:59)

-Kizuna Tanaka eliminó a Honoka (9:15)

-Misa Kagura eliminó a Kizuna Tanaka (9:20)

-Sumika Yanagawa eliminó a Misa Kagura.

5. 2/3 Falls Match: La Jarochita y Lluvia derrotaron a Mei Suruga y Unagi Sayaka [2:1] (17:26)

-La Jarochita rindió a Unagi Sayaka [1:0] (8:40)

-Mei Suruga rindió a La Jarochita [1:1] (10:54)

-Lluvia rindió a Unagi Sayaka [2:1]