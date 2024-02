El legendario luchador Tatsumi Fujinami, presidente de Dradition, dio su aprobación y deseó éxito a Kazuchika Okada por su carrera luchística en Estados Unidos.

Kazuchika Okada terminó su relación laboral en New Japan Pro Wrestling a finales de enero luego de que concluyera su contrato. Sin embargo aún luchó en Sapporo los días 23 y 24, siendo sus últimas apariciones con la empresa del león y se despidió de sus compañeros de CHAOS y de los aficionados.

Tatsumi Fujinami fue entrevistado por Tokyo Sports y dio su punto de vista sobre esta nueva etapa en la carrera de Okada:

Entonces, ¿Cree que Rainmaker también tendrá éxito en las alfombras americanas? La leyenda, que fue incluida en el Salón de la Fama de la WWE en 2015, dijo:

En sus mejores tiempos, Tatsumi Fujinami fue a diversas giras por el extranjero; en 1975 viajó a Alemania, Estados Unidos y México. En enero de 1978, logró la hazaña de ganar el Campeonato de Peso Pesado Junior de la WWWF (WWE) en el Madison Square Garden, la «Meca de las Artes Marciales» en Nueva York, Estados Unidos. Por supuesto, Fujinami también dijo que su sueño era utilizar la lona estadounidense como su principal campo de batalla.

La razón por la que me convertí en luchador profesional fue porque quería competir en el extranjero. Mi sueño y mi objetivo era llevar un cinturón de campeonato por el extranjero. Por eso quería caminar en Estados Unidos. Era un luchador habitual en el extranjero en New Japan. Es diferente ir a una batalla como campeón. Gané el cinturón en Nueva York y recibí una llamada (de New Japan), así que decidí regresar (a Japón), pero si no recibía una llamada, todavía sería un viajero errante.