¿Por qué Cody Rhodes quiso ser Fuego II en AEW?

A finales de 2021, Fuego del Sol presentó en AEW a su hermano perdido, Fuego II, que era Cody Rhodes enmascarado. Trabajaron juntos varias semanas, amasando un récord de 4-0 en luchas en Dark, hasta que «The American Nightmare» abandonó la compañía a comienzos de 2022 para tomar camino de vuelta a la WWE.

► Fuego del Sol de Fuego II

Un par de años después, cuando Fuego del Sol está trabajando en la escena independiente después de no haber sido renovado su contrato con la empresa All Elite, se acuerda de aquellos breves tiempos para contar por qué «The American Nighmare» quiso colaborar con él dando vida a ese nuevo personaje.

«A la gente le encanta señalar las similitudes (entre Fuego y Cody Rhodes). Pero es una verdadera lástima, porque Fuego II desapareció al mismo tiempo que Cody se pasó al otro bando y nos dejó a todos. Desaparecido, presumiblemente muerto, en este punto. Cuanto más lo pienso, más difícil me resulta contener las lágrimas. Fue algo divertido mientras duró. Solo fueron cuatro combates, pero conquistaron al mundo.

«Realmente fue solo una forma para que Fuego II se mantuviera en forma en el ring. Sentía que estaba haciendo demasiadas promos en televisión. Fue genial para mí porque me garantizaba estar en televisión cada semana. Pero cuando Cody se fue, ya no tuve esa garantía de estar en televisión cada semana, y eso lentamente afectó mi posición dentro de AEW«, apunta en In The Weeds.

El año pasado Fuego del Sol ya contaba que cuando Cody Rhodes se fue de AEW su estancia allí se volvió más complicada: «(…) Sin embargo, cuando Cody se fue, se volvió mucho más difícil recibir respuestas claras o información directa de Tony Khan, a menos que fuera a través de QT».