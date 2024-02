Liv Morgan volvió a la programación de WWE para vengarse de Rhea Ripley; sin embargo, se quedó corta de lograr su objetivo de retarla, tanto en Royal Rumble ni la Elimination Chamber, por lo que todavía no va a poder lograr su objetivo. Sin embargo, parece que no está del todo fuera de escena, ya que en el reciente Monday Night Raw, tanto ella como Nia Jax se vieron envueltas en un combate que tuvo la interrupción de Becky Lynch, quien provocó la descalificación y le provocó la derrota a la ex Campeona SmackDown, lo cual generó una enorme molestia que la propia Morgan se lo hizo saber tras bastidores minutos después del su combate.

► Becky Lynch justifica sus acciones contra Liv Morgan

Tras los eventos de Monday Night Raw, Liv Morgan dejó en claro que continuará con su deseo de venganza contra Rhea Ripley, pero también mostró su inconformidad con Becky Lynch, a quien tildó de «egoísta» por haber interferido en sus asuntos.

Durante una aparición en el reciene WWE The Bump, Becky Lynch abordó las represalias de Liv Morgan el pasado lunes, y decidió disculparse con ella, mencionando que estaba lista por si quería luchar por lo sucedido.

“Sé cómo me sentiría si alguien me hiciera eso. Me enojaría. Me gustaría luchar contra ellas. La entiendo. Si ella quiere luchar conmigo, nunca diré que no. Pero, fue una de esas cosas en las que ni siquiera estaba pensando en su combate, ni siquiera estaba pensando en el combate, solo estaba pensando en ponerle las manos encima a Nia Jax y vengarme porque fueron dos semanas seguidas… y no me voy a quedar sentada y aceptar eso. Entonces, tuvieron que tomar represalias, pero me disculpo porque fue a expensas de Liv. Lo siento, podría haber manejado eso de un millón de maneras diferentes, pero no lo hice. Si Liv quiere luchar por eso, puede hacerlo, o si quiere llorar por eso, puede hacerlo”.

Aunque Becky Lynch vs Liv Morgan aún no se ha anunciado, no sería una sorpresa si ambas continúan involucradas en cierto modo, al igual que Nia Jax, quien tras perder contra Rhea Ripley en Elimination Chamber no parece haberse dado por vencida en su intención de convertirse en Campeona Mundial.