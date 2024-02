Sting se despide de AEW Dynamite con épica entrada

El último AEW Dynamite en el que Sting hizo su aparición será recordado, ya que en cuestión de segundos logró hacer estallar la arena con su épica entrada.

A lo largo del programa, The Young Bucks estuvieron buscando a Sting para darle su «despedida» del programa y, de paso, dejarlo fuera de combate antes de Revolution, aunque no tuvieron éxito.

Matt y Nick llegaron al ring esperando encontrar al Ícono, pero en su lugar se toparon con Darby Allin, quien los atacó por sorpresa. Sin embargo, los Bucks lograron reaccionar rápidamente y con bates lo redujeron.

Otra sorpresa ocurrió cuando llamaron a Ric Flair, quien parecía dispuesto a unirse a la paliza. Justo cuando The Nature Boy iba a golpear a Allin, terminó golpeando a Nick y Matt, pero a su vez fue golpeado.

En el momento en que The Young Bucks estaban listos para enfrentar a Sting, el legendario luchador descendió desde lo más alto de la arena, con un arnés, de la misma manera en que lo hacía en WCW.

This is a version of Sting that the EVPs were not ready for!

