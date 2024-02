Liv Morgan: «Mi venganza contra Rhea Ripley sigue»

Liv Morgan puso en claro tan pronto como volvió a la programación de WWE en enero que lo hizo para vengarse de Rhea Ripley, la Campeona Mundial. Lamentablemente, no pudo ganar el Royal Rumble ni la Elimination Chamber por lo que todavía no va a poder verse las caras con ella. Pudo haber revertido esta mala situación venciendo a la reciente retadora al título, Nia Jax, en el Raw del 26 de febrero, pero la samoana fue atacada por Becky Lynch, lo que hizo que fuera descalificada y sufriera una nueva derrota.

► Liv Morgan sigue buscando vengana

Pero todo ello no va a detenerla, como explica la que fuera Campeona SmackDown o Campeona de Parejas en Raw Talk.

«Sí, lo hago. Es curioso que lo menciones. Toda mi vida ha sido una serie de obstáculos tras otro, así que realmente no soy ajena a ello. Ya sea Nia Jax, que quiso entrometerse en mis asuntos, ya sea Becky Lynch queriendo que todo gire en torno a ella. No importa, porque una cosa siempre permanecerá igual, y es que la última parada del Liv Morgan Revenge Tour es y siempre será Rhea Ripley y el Campeonato Mundial. Así que no voy a llorar por eso, Cathy Kelley, y si estuviera en tu lugar, solo me miraría a mí».

¿Cuál será su siguiente paso? Parece claro que pedir explicaciones a «The Man», lo que podría provocar una rivalidad entre ambas en este Road to WrestleMania. Y tengamos en cuenta que Becky acudirá al magno evento a por el campeonato, así que, ¿podría convertirse la lucha en una triple amenaza con Liv Morgan? Probablemente, no, pero lo veremos.