Liv Morgan: «Espero ganar el Royal Rumble 2025»

A pesar de no lograr salir victoriosa del Royal Rumble 2024, Liv Morgan todavía podría ir a WrestleMania 40 a por un título si triunfa en la Cámara de la Eliminación de Elimination Chamber 2024; entonces acudirá al colosal evento a por el Campeonato Mundial, contra Rhea Ripley o Nia Jax, la que gane el combate en el mismo Premium Live Event.

«Sí, hablando de venganza, por mucho que la desee, Zoey no me lo puso fácil. Solo quiero que sepas, Zoey, que no fue nada personal. Fue simplemente negocio. Me gusta llamar al Elimination Chamber eLIVination Chamber. Creo, sinceramente, que tengo más experiencia que cualquier otra mujer en la WWE. Así que me siento realmente, realmente, realmente, realmente, realmente, realmente, realmente bien respecto a mis posibilidades. La gira de venganza de Liv Morgan continúa, vamos a por la siguiente. Mírame», avisaba no hace mucho Morgan.

► Liv Morgan mira a 2025

Aún así, a falta de poco más de un día para que de comienzo el show en Perth, Australia, la que fuera Campeona SmackDown o Campeona de Parejas habla de lo que podría pasar en el Royal Rumble 2025. Espera que entonces pueda ganar la batalla real después de haber dado buenas actuaciones en los últimos dos años. Así le dice a TNT Sports:

«Me hizo sentir realmente especial porque el número 30, ese es un lugar muy codiciado. Esa es la gran sorpresa. Eso es como el ancla del combate, y así que para que fuera para una humilde Liv Morgan, lo aprecié. Estaba feliz de haber podido cumplir con ese plazo para recuperarme a tiempo de participar en el Rumble. Sabes, el año pasado entré segunda y duré hasta el final con Rhea Ripley y este año entré en el número 30 y duré hasta el final con Bayley. Así que espero que el próximo año sea mi año.»

𝗠𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻 ✅

𝗖𝗮𝗿𝗴𝗶𝗹𝗹 ✅

𝗦𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗼𝗻 ✅

𝗕𝗲𝗹𝗮𝗶𝗿 ✅@YaOnlyLivvOnce speaks on the future of the WWE Women's division and the four of them being a significant part of it 📸#EliminationChamber | Saturday, 10AM | TNT Sports Box Office pic.twitter.com/dZbNEcGpJF — WWE on TNT Sports (@wweontnt) February 21, 2024