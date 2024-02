Grizzled Young Veterans: «Aún no firmamos, pero…»

Zack Gibson y James Drake han estado trabajando como independientes desde que se fueron de WWE. Han probado las mieles de TNA, PROGRESS, GCW, REVOLVER, House of Glory… Pero, ¿firmarán los Grizzled Young Veterans con una compañía en exclusividad pronto? De ello hablan en su reciente entrevista con nuestros compañeros de Fightful.

«Los cambios entre bastidores son algo a lo que nos hemos acostumbrado mucho [risas] en los últimos 24 meses. Tal vez seamos nosotros. Tal vez llegamos y eso es lo que sucede. Todavía somos independientes en la actualidad. Todavía no hemos firmado exclusivamente con nadie, pero eso no quiere decir que así seguirán las cosas. Solo queríamos seguir siendo independientes por un tiempo, solo por lo que acabábamos de estar haciendo. Estamos disfrutando explorando, estamos disfrutando lanzando la red y explorando nuestras opciones. Si recibimos una oferta lo suficientemente buena de algún lugar, la escucharemos y la consideraremos seriamente. Así que más o menos ahí es donde estamos ahora», apunta Gibson.

