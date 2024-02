NJPW: HENARE se pierde las funciones en Sapporo

A consecuencia de una herida en la cabeza que no ha sanado completamente, el luchador neozelandés de New Japan Pro Wrestling, HENARE, queda fuera de las dos funciones a realizarse en Sapporo.

► HENARE fuera por lesiones

La herida de HENARE fue producto de la violenta batalla en jaula celebrada en The New Beginning in Osaka, el 11 de febrero, donde el luchador intervino.

Esta fue la estelar de la función, se enfrentaron United Empire ((Francesco Akira, HENARE, Jeff Cobb, TJP y Will Ospreay) contra BULLET CLUB War Dogs (Alex Coughlin, Clark Connors, David Finlay, Drilla Moloney y Gabe Kidd). En dicho combate, la violencia de desató cuando los involucrados se atacaron con sillas, escaleras, mesas, botes metálicos y otros implementos de castigo.

Los diez luchadores terminaron cubiertos de sangre, pero HENARE, quien tuvo confrontación directa con Gabe Kidd, sangraba profusamente de la cabeza luego de recibir varios impactos con una silla metálica. Pero HENARE no paró y tras ponerse un vendaje en la cabeza, siguió con la brutal contienda. Desafortunadamente para United Empire, no pudieron llevarse la victoria.

En su comunicado, NJPW señaló:

Gracias por apoyar a New Japan Pro-Wrestling. HENARE, que estaba programado para luchar este fin de semana en New Beginning en Sapporo, no podrá competir debido a la herida en la cabeza que sufrió el 11 de febrero en Osaka. Pedimos disculpas a los fanáticos que esperaban ver luchar a HENARE y agradecemos su comprensión. Como resultado, se realizaron los siguientes cambios en las carteleras de este fin de semana: 23 de febrero Partido 3 Kazuchika Okada, Hirooki Goto, YOH, Tomohiro Ishii y YOSHI-HASHI contra HENARE, Great-O-Khan, Jeff Cobb, Francesco Akira y Callum Newman Kazuchika Okada, YOH, Tomohiro Ishii y YOSHI-HASHI contra Great-O-Khan, Jeff Cobb, Francesco Akira y Callum Newman 24 de febrero partido 2 Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi, Hirooki Goto, Tomohiro Ishii y YOSHI-HASHI contra HENARE, Great-O-Khan, Jeff Cobb, Francesco Akira y Matt Riddle Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi, Hirooki Goto, Tomohiro Ishii y YOSHI-HASHI contra Callum Newman, Great-O-Khan, Jeff Cobb, Francesco Akira y Matt Riddle