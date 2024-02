Continuado con los pormenores de la firma pública de los contratos para «The New Beginnning in Sapporo!, toco turno a Tetsuya Naito y SANADA.

► La esperada revancha

Tetsuya Naito concedió revancha directa contra su ex compañero en Los Ingobernables de Japón, SANADA, luego de lo ocurrido después de Wrestle Kingdom 14 , donde SANADA protegió a Naito de varios golpes que le propinaban.

Tras ese apoyo, Naito eligió a SANADA como su retador, por lo que los ex compañeros en LIJ volverán a verse sobre un ring. Si bien el reinado de SANADA fue largo, no resultó tan brillante como se pretendía. En sus inicios, SANADA tuvo mucho impulso, como monarca y líder de Just 5 Guys, pero luego se estancó.

En esta ocasión, SANADA busca hacer sentir su presencia recuperando el título, justo en este momento que hay un vacío de líderes tras la partida de Okada y Ospreay.

En este sentido se enfocó su mensaje:

Voy a llegar a esta lucha por el título con la mejor versión de todos los tiempos de SANADA. A decir verdad, no tengo nada más que confianza en este momento. Cuando fui campeón, sólo tuve combates por el título con luchadores que eran más jóvenes que yo, pero me gustaría tener luchas por el título con veteranos. Mi objetivo es llenar cada lugar.

Tetsuya Naito escuchó atento cada palabra de SANADA, pero fiel a su estilo, decidió criticar su enfoque y sus motivaciones, preguntándose si sentía lo que estaba diciendo.

Estas fueron sus mordaces palabras:

Siento que los comentarios de SANADA no son muy sinceros. Si él se siente así, está bien. Pero si no lo hace, no debería decir cosas como qué lugares le gustaría llenar. No creo que sea un comentario muy sentido. Nada me resuena.

Además de esperar con ansias la lucha, espera también ser parte del tradicional encuentro de campeón contra campeón para la magna función de aniversario que tendrá lugar el 6 de marzo en el Ota Ward. En la estelar se medirán el Campeón Mundial de Peso Completo IWGP (Naito o SANADA) y el Campeón de Peso Jr. IWGP (El Desperado o SHO)

Si defiendo mi cinturón, ¿me enfrentaré a Desperado o SHO? Cualquiera que sea el que enfrente, será mi primera lucha individual, así que la espero con ansias. Tras eso, mi siguiente defensa de título será contra el ganador de la New Japan Cuo y contra quien me desafíe en Ryogoku, en abril. Después de eso, tengo programado un combate individual contra Jon Moxley en Chicago y me encantaría luchar con él por el cinturón.