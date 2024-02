2024 es un año pivotante para New Japan Pro-Wrestling, principalmente por las salidas de Kazuchika Okada y Will Ospreay camino hacia AEW. Talentos que habían llevado buena parte del peso del producto durante los últimos años; en especial «The Rainmaker».

Y aunque la cantera de NJPW luce infinita, cual piscina de millonario, Dave Meltzer expresó recientemente sus dudas sobre el futuro que se le presenta a la compañía sin Okada ni Ospreay.

«Justo cuando New Japan celebraba un muy exitoso show de New Beginning In Osaka, hubo una serie de cosas malas que le siguieron.

«La primera es la comprensión de lo malo que será para la compañía que su mayor estrella, Kazuchika Okada, y su mayor atracción foránea, Will Ospreay, queden fuera. Realmente, no son sólo las dos estrellas más importantes (Tetsuya Naito sería la tercera), sino que también dañaría el aura de New Japan que se remonta a hace años de producir la mayoría de mejores combates del año.

«Los tipos con los que puedes contar para ofrecer grandes combates en un gran escenario ahora se reducen a Shingo Takagi y Tomohiro Ishii, pero Ishii está haciéndose mayor y no lo impulsan como a un tipo importante. Y aunque hay jóvenes que están en ascenso, como Gabe Kidd y Callum Newman, Yota Tsuji, Henare y Shota, va a hacer falta tiempo antes de que tengan el mismo aura y no es seguro que Kidd y Newman sean impulsados a ese nivel […]»