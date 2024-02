Triple H ha sido especialmente elogiado por su liderazgo en la parte creativa de WWE desde que asumió el cargo a mediados de 2022, con la salida de Vince McMahon. El impacto ha sido tan positivo que se han obtenido récords de asistencia en los escenarios donde WWE ha llevado su producto, además del espaldarazo que los directivos de TKO le dieron una vez que se concretó el proceso de fusión con UFC.

► Gunther se mantiene tranquilo en WWE

Durante una entrevista reciente en el Battleground Podcast, el campeón intercontinental Gunther compartió cómo ha sido la moral detrás del escenario desde que Triple H intervino en él. Según el Ring General, si bien la moral es buena, personalmente nunca ha permitido que el estado del vestuario lo afecte.

«Yo diría que la moral es muy buena, pero también, debo ser honesto, incluso antes de lo fuera, no dejo que el estado de ánimo o la moral de nadie me afecte. Siempre he sido yo mismo y siempre tengo mis propios objetivos. y motivaciones.»

Gunther también señaló que este cambio es sólo uno de los muchos que ha experimentado el vestuario bajo el mando de Triple H.

«Creo que marcará tendencia, y creo que la compañía desde que Triple H asumió el control está funcionando a toda máquina y creo que estamos experimentando un período de auge que nunca antes había existido».

Además de Gunther, Randy Orton fue otro de los que recientemente valoró la política instaurada por Triple H durante el último año, y que a nivel personal le ha beneficiado en el tema de salud, considerando que ya las lesiones han empezado a pasarle factura.