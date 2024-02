Randy Orton: «Triple H me prometió descansos, Vince McMahon me los negaba»

Aunque se negó a comentar acerca de las acusaciones de abuso y trata contra su amigo y exjefe, Vince McMahon, Randy Orton sí le habló a Justin Barrasso de Sports Illustrated, de los beneficios que ha tenido para él, así como para las otras Superestrellas y trabajadores de WWE, el no estar ya trabajando bajo la meticulosa guía de McMahon. Estas fueron sus sorpresivas palabras:

«Tengo que decir esto, no estaría donde estoy sin que Vince McMahon se arriesgara conmigo unas cuantas veces. No estaría donde estoy hoy sin Vince McMahon. Pero, carajo, estoy leyendo esta mierda. Lo que has visto y leído, yo también lo he visto y leído. En cuanto a comentar sobre eso, joder, me duele en el corazón. Me duele en el corazón.

► Randy Orton está feliz de que Triple H y Nick Khan estén en la cima de WWE, y no Vince McMahon

«Estoy emocionado de trabajar para WWE. Nick Khan es increíble. Que Triple H esté a cargo del área creativa es asombroso. He tenido una relación con él por más de 20 años. Fui a su boda en el 2003. Hemos estado en desacuerdo antes, cuando era un desastre, cuando era joven, y me volví a ganar el que le agrada.

«Me ha visto pasar de ser un idiota adolescente que no sabía lo que hacía, era un punk inseguro, eso era lo que era. Soy el hermano mayor en mi familia, pero él es como un hermano mayor para mí en muchos aspectos. Siempre ha estado allí y ha dado los mejores consejos.

«La nueva era de WWE ya está añadiendo longevidad a mi carrera. A lo largo de mi carrera, cuando mi espalda estaba hecha un desastre, hubo muchas veces que fui a las autoridades y les dije que tendría una carrera más larga si me quitaba algunos de estos shows para que mi espalda pudiera sanar.

«En lugar de 20 días en Europa, diría, déjenme hacer solo 10, o perderme un programa una vez al trimestre. Me negaron eso en cada turno. ‘Lo siento Randy, te necesito en estos shows’. ‘Lo siento, Randy. La madre naturaleza nos alcanza a todos’.

«Desde que volví, después de la fusión espinal, y hablo del Survivor Series de Chicago, Triple H y Nick Khan me aseguraron que podía acudir a ellos si necesitaba algo y ellos se encargarían. Ya han demostrado que no estaban llenos de mierda cuando dijeron eso.

«Si algo me molesta y no quiero someter a mi cuerpo a la carga física de una lucha, aún puedo hacer el programa de televisión, hacer un discurso, y dar uno o dos RKO. Eso me permitirá hacer esto por mucho tiempo.

«Estoy muy contento con los cambios, y estoy muy feliz de que Nick Khan, Triple H, Bruce Prichard y todos esos tipos estén demostrando que lo que dicen es cierto. La empresa cambió, y les importa el talento. Creo que todos sienten lo mismo».