Gunther no tiene rival todavía para WrestleMania 40. ¿Y si fuera Bron Breakker el retador entonces al Campeonato Intercontinental? Es una lucha que probablemente encantaría a todos los fanáticos y que hasta hace unos días ni se pensaba puesto que el exCampeón NXT aún no había sido ascendido al elenco principal de WWE. Por ello le preguntaron recientemente a «The Ring General» en The Battleground Podcast y estaría de acuerdo en llevarla a cabo. También aprovechó para elogiar al Campeón de Parejas NXT.

► ¿Gunther vs. Bron Breakker en WrestleMania 40?

«Quiero decir, bien por él (la actuación de Bron en Royal Rumble 2024. Yo habría hecho lo mismo. En primer lugar, fue su gran primera aparición en el roster principal, y como debería, sacó el máximo provecho de ello. Entró allí con toda esa energía y todo el poder que tiene, y creo que solo atléticamente, es alguien que está por encima de muchos de los chicos en el roster principal. Pero eso fue en el Royal Rumble, estuvo allí durante unos minutos. Se verá si puede mantenerlo en una situación de uno a uno».

«Si me enfrentara a él en WrestleMania, estaría confiado porque mi ventaja sobre él es una carrera de casi 20 años, y él todavía es muy joven e inexperto en eso. Creo que tiene todo el potencial del mundo. Si él es el indicado para WrestleMania, estoy aquí para aceptar el desafío, y creo que será un combate muy emocionante.»

En la misma entrevista, Gunther también habla de la posibilidad de tener en WM una nueva lucha con Chad Gable:

«Honestamente, tengo que decir que él no es el único, supongo. Esa es solo la vida de un campeón. Un montón de tipos quieren una parte de él. Dicho eso, creo que es un atleta fenomenal. Es un gran técnico, y creo que los combates que tuvimos fueron fenomenales, y el público los disfrutó todos. Entonces, si debería llegar a eso, para WrestleMania, entonces sí, estoy aquí para eso. Pero tenemos que ver. Creo que hay algunas opciones en camino. No sé qué nos espera para ‘Mania. Pero como dije, creo que hay un montón de tipos. Esa es solo la vida de un campeón. Eres perseguido por algunas personas que quieren ese premio, y eso me mantiene alerta».