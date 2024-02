Echando un vistazo al cartel de Elimination Chamber 2024, la mayoría de los resultados de sus combates se antojan predecibles, especialmente los de mayor relevancia que dan nombre al evento. Sin embargo, ese segmento con Grayson Waller, Cody Rhodes y Seth Rollins invita a dejarnos alguna sorpresa.

Dos días atrás, Triple H expuso vía X (Twitter) que Elimination Chamber 2024 tendrá muy importantes repercusiones sobre WrestleMania 40. Y si obviamos el perogrullo, pues conoceremos a los retadores por el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE y su equivalente femenil, tal vez lo escrito por HHH esconda una indicación de que The Rock y Roman Reigns formarán parte del show.

Ayer, un vídeo de WWE con The Rock de protagonista alimentó tales especulaciones, en base a estas palabras del veterano.

«Escucha, The Rock no puede estar en Perth. The Rock desearía poder estar en Perth. Va a estar allí en espíritu y eso es todo lo que importa. El espíritu del Campeón del Pueblo va a estar en Perth […] Y si esos tipos—con esos tipos me refiero a Cody y su pequeña novia Seth— si empiezan a hablar basura, avísen a The Rock. Decídselo a The Rock. Porque aquí está lo que va a pasar: The Rock les va a dar una bofetada a los dos, así de rápido.

«De hecho, si hablan basura, The Rock volará hasta Perth antes de que termine esa entrevista y lo hará. No te preguntes cómo The Rock puede llegar tan rápido. The Rock hace magia, ¿entendido? […]»