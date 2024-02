Triple H: «Elimination Chamber tendrá grandes implicaciones para WrestleMania»

Este 24 de febrero, WWE realizará en evento premium Elimination Chamber 2024 desde el Optus Stadium en Perth, Australia. Y ahora, Triple H, el Director Creativo de Contenido de WWE, ha revelado a través de su cuenta de X, antes Twitter, que lo que pase en Elimination Chamber 2024 tendrá grandes implicaciones para WrestleMania 40. Este fue el mensaje publicado por Hunter:

El camino hacia #WrestleMania XL pasa por Perth este sábado… y las implicaciones serán monumentales.



No te pierdas la oportunidad de presenciar historia en vivo en #WWEChamber: Perth,

The Road to #WrestleMania XL runs through Perth this Saturday… and the implications will be monumental.

Be there live to witness history at #WWEChamber: Perth. https://t.co/P0QDwCebVN pic.twitter.com/0NsjMVzfYJ

— Triple H (@TripleH) February 21, 2024