Velveteen Dream volvió a la lucha libre profesional en la pequeña promoción Dynasty de Nueva York que quisieron darle una oportunidad. ¿Lo hará el resto de la industria? Booker T cree que se la merece. El miembro del Salón de la Fama de WWE habla del exluchador de NXT en su pódcast, The Hall of Fame.

► El regreso de Velveteen Dream

«Entiendo que Velveteen Dream hizo su regreso a Dynasty Pro Wrestling. Durante el fin de semana, en algún lugar del norte del estado de Nueva York. Y está recibiendo críticas mixtas, tanto él como el promotor, porque, y esta es la pregunta que te planteo. Trajeron a Patrick Clark, también conocido como Velveteen Dream, como invitado sorpresa. No le dijeron nada a los fans hasta que salió por la cortina. ¿Estás de acuerdo con eso o no? Primer combate después de las controversias y demás.»

I still can't believe this… Velveteen Dream made his return to the surprise of literally EVERYONE… no one expected this… 📽️: @rasslinBIZ pic.twitter.com/5zoMdIohYn — Masked J (@feedyourmask) February 18, 2024

► Las reacciones negativas

«Definitivamente hay una polarización en la reacción. Se están haciendo muchos comentarios negativos. Y mi opinión es esta. Bueno, entiendo que me acusaron de algo, fui culpable. Fui a la cárcel, cumplí mi condena. Y gracias a Dios, Bruce Gasarch me miró y vio mi corazón después de haber trabajado para él durante bastante tiempo y dijo ‘este tipo, no es tan malo.’ Y me dio una oportunidad, pero me pregunto — simplemente me pregunto — qué habría sido de mí si hubiera hecho lo mismo aquí en este momento donde pueden cancelarte o decir cosas malas sobre ti debido a tu pasado ¿Sabes? ¿Qué sería de mí? Probablemente no estaría donde estoy ahora. Y una cosa sobre Patrick Clark, fue arrestado por algunas cosas, creo que tenía cocaína. Eso fue un strike. Creo que fue arrestado por una pelea en un gimnasio o algo así. Fue arrestado por una violación de libertad condicional o algo así. Tuvo tres arrestos, pero nunca fue arrestado por un delito sexual. No es un delincuente sexual registrado. Y esa es la parte que no entiendo.

“Puedo entender si hubiera sido condenado por eso, puedo entender si hubiera sido acusado de eso. Puedo entender si estuviera registrado como eso. Pero en estos días, la gente puede hacer acusaciones sobre ti, y la gente lo toma como un hecho. No ha habido crímenes notables en papel con ningún departamento de policía, en lo que respecta a eso. Y lo que me pregunto es, ¿qué tienes que hacer para tener una segunda oportunidad en esta era en la que vivimos ahora? ¿Qué tienes que hacer realmente para tener una segunda oportunidad? Porque en estos días, cuando el mundo de las redes sociales — porque no es solo la gente que lo critica que estuvo en ese espectáculo esa noche ¿verdad? Creo que es, probablemente hay menos personas criticándolo por ese espectáculo en comparación con la gente de todo el mundo. Estoy hablando de personas en el extranjero, he visto comentarios de personas que nunca han estado en Estados Unidos antes, haciendo comentarios. Y eso es lo conectado que está todo, donde la gente puede hacer que tu vida sea miserable. Donde nunca podrás conseguir un trabajo en toda tu vida. Y nunca te han acusado de ese crimen por el que te han condenado en la opinión pública, ¿sabes? Es realmente un terreno resbaladizo en el que vivimos hoy en día.”

Patrick Clark (velveteen dream) in the main event of tonight's dynasty wrestling show pic.twitter.com/PJUgw0sgW0 — Za’Nief Washington (@zanief_) February 18, 2024

► Las acusaciones

«Lo que pasa es — quiero decir, puedo encontrarme en esa situación. Me encontré en esa situación. Y tú también puedes encontrarte en esa situación, Brad. Y cualquier persona en el mundo ahora podría encontrarse en esa situación. Y ahí de nuevo, si soy condenado por ello, persígueme. Y déjame tratar de volver a subir. Pero si no estoy convencido de ello, esa es la parte que realmente — ¿hizo Patrick Clark algunos errores enormes? Por supuesto que sí. Cada vez que hablas con niños menores de edad en línea y les dices algo, eso es un problema. Es un problema porque — es como en Reality of Wrestling. Tomamos niños de 16 años en adelante, y no hablaré con ninguno de esos niños sin la presencia de sus padres. Nunca los he llamado por teléfono, y definitivamente nunca les he tuiteado o enviado mensajes de texto o cualquier cosa por el estilo. Simplemente porque, de todas formas, la gente — no importa cómo lo mires, puede ser malinterpretado. De cualquier manera que lo mires, no hay forma de evitarlo. Porque simplemente no es algo que deberías estar haciendo. Y eso fue un gran error de parte de Patrick Clark.

“Y lo que pasa es que él — por supuesto, tiene 19 años, 20 años. Tú también podrías considerarte joven, también. Tú también podrías considerarte aún un niño. Pero a los ojos del público y a los ojos de la ley, estás en problemas. Así que realmente creo que se puso en una mala posición en cuanto a eso. Pero en cuanto a que las personas tengan sus opiniones, y realmente no sepan o realmente no hayan leído la situación? Me sorprende cómo la gente realmente puede arrastrarte hasta donde tu vida podría ser miserable por el resto de tu vida.»

How do ya'll feel about The Velveteen Dream being booked and making his return to the wrestling industry?? pic.twitter.com/NlLSsBuPYI — 🇬🇧CREW DAY!!🇺🇲 (@CrewDayPodcast) February 18, 2024

► Una segunda oportunidad

«Simplemente no siento que deberías ser perseguido para siempre si no hay un delito real. Si hubo un verdadero — si hubo una víctima. Si fuera uno de esos niños que lo ha acusado de algo, y la policía viniera y recogiera a Patrick Clark y lo llevara a la cárcel, y fuera procesado por eso? Estaría completamente a favor de todo lo que estas personas están hablando. Pero cuando nada de eso se prueba, y la gente ya lo ha condenado por eso, realmente — de nuevo es un terreno resbaladizo en el que cualquiera de nosotros puede encontrarnos bajando por esa misma pendiente resbaladiza. Alguien puede decir que los toqué, y sé que no los toqué, pero si llega a la opinión pública y la gente lo toma y cree a esa persona, mi vida podría estar arruinada.

“Y digo eso porque tengo una escuela de lucha libre desde hace casi 20 años. Y nunca — y hago esto por una razón. Nunca he tenido una conversación privada o una sesión privada con una mujer en mi escuela de lucha libre en 20 años. Y lo hago por una razón. Porque tengo que protegerme al 100%. Simplemente porque en estos días cualquiera puede decir cualquier cosa, y mi escuela puede cerrarse de la noche a la mañana debido a una acusación que se haya hecho que no es cierta. Así que simplemente digo, realmente sean conscientes de pensar cuando publican cosas, y realmente no conocen la situación. Todo lo que están haciendo es apoyar el pago de alguien o respaldar la forma en que se sienten acerca de cierta causa. Y todos deberíamos sentirnos así acerca de la causa. No deberíamos descartar eso ni un poco. Pero si alguien no ha sido condenado por eso, y solo ha habido muchas acusaciones lanzadas? ¿Qué tengo que hacer para demostrar mi inocencia? No hay forma de que pueda demostrar mi inocencia.»