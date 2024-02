Randy Orton confirma un reciente informe sobre que WWE iba a hacer cambios en su canción Voices de cara a su regreso en Survivor Series 2023. Lo hace en su reciente entrevista con Graham «GSM» Matthews mientras ultima los preparativos para luchar por una oportunidad por el Campeonato Mundial de Peso Pesado en Elimination Chamber 2024.

► La música de Randy Orton

«Rev Theory es genial. Mi canción es genial. A mucha gente le gusta. Nunca la he amado, amado, amado. Me ves moviendo la cabeza con la música de New Day o AJ Styles viene al ring con su música. Estoy cantando junto a Samoa Joe, cuando estaba con nosotros. Los instrumentales. Roman, Judgment Day. Hay algunas canciones que me emocionan. El tipo de música que escucho en el gimnasio, el tipo de música que me motiva, realmente no encaja con el personaje de Randy Orton.

«Hay algo de verdad en lo que leíste. Yo estaba tan detrás de eso como la WWE. De hecho, estábamos trabajando durante todo el verano, Neil Lowry y yo, con una nueva canción. Se seguía desarrollando y evolucionando, y cuando pensamos que teníamos algo, algún alto mando, algún jefe de la WWE la escuchaba, y decía: ‘Eso suena como que Roman está aquí. Quítalo’. Evolucionaría de nuevo. ‘Ahora, ¿qué piensas?’ ‘Necesitamos cambiar esta parte porque necesitamos mejores señales para los ángulos de cámara.’ Evolucionaba. Llegó a un punto en que la tocamos en Survivor Series con la intención de, ‘¿Voy a salir con una nueva canción esta noche?’ La decisión en el último momento fue Voice’ es una canción que la gente ha aprendido a amar y maldición, aunque no necesariamente hace que mi sangre bombee, hace que todos esos fanáticos bombeen y saben cuando escuchan las primeras notas, saben quién está caminando hacia el ring y cómo eso los hace sentir.

«Cambiar todo eso… iba a cambiar mi equipo, iba a intentar hacer todos estos cambios. Compré un par de malditos espinilleras. ‘Déjame intentar cambiar mi apariencia’. En el último momento fue como, ‘¿Qué estoy haciendo? Voy a parecer algún viejo que cambió su ropa’. Creo que el único cambio que tuve fue, en lugar de ORTON en la parte trasera de mi equipo, dice RKO. Ese es el tipo de cambio, a menos que lo estés buscando, no lo vas a notar. Me gusta el hecho de que, a lo largo de mi carrera, he usado la misma mi*rda, salido con la misma mi*rda, hecho la misma mi*rda, y ha funcionado. Si no está roto, ¿por qué cambiarlo?

«En cuanto a la música, me encantaría, antes de que todo esté dicho y hecho, tener música que me ponga la piel de gallina. Voices es genial. Tiene sentido. Las palabras tienen sentido. Es casi como si estuviera escrita para mí. Rich de Rev Theory es un gran cantante y la banda es genial, no tengo ningún problema con ellos en absoluto, pero no es el tipo de música que emociona a Randy Orton».