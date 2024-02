Triple revela su reacción cuando Cody Rhodes destruyó su trono en AEW

En 2016 Cody Rhodes se fue de WWE. Sería en este punto donde en Ring of Honor y New Japan Pro Wrestling, donde empezaría a pulir su personaje y psicología en el cuadrilátero. Curiosamente en esta época de su carrera nacería el concepto del «The American Nightmare».

Sería en 2019 cuando Rhodes, Los Young Bucks y Kenny Omega entrarían a la cúpula directiva de AEW, compañía de lucha libre profesional bajo la dirección de Tony Khan, ellos ejercerían como vice presidentes ejecutivos.

En AEW Double Or Nothing 2019, en su entrada Rhodes agarró un martillo y destrozó un trono que hacía referencia a Triple H.

La vida da muchas vueltas, así que regresó a la gran e en 2022, con Triple H en la cúpula directiva.

Pues bien, recientemente Triple H opinó sobre la anécdota del trono.

► Triple H se pronuncia sobre la destrucción de «su» trono en Double Or Nothing

Hablando en el pódcast de Allan & Carly, en el episodio titulado: «Triple H And Rhea Ripley Talk WWE Elimination Chamber», Triple H fue preguntado sobre lo anteriormente mencionado.

«Me reí de eso en su momento. La gente exagera mucho esas cosas. Si estuviera en su lugar, habría hecho lo mismo. Y una de las cosas que me encanta de Cody es que lo vi pasar de ser un niño en este negocio, y no lo digo de manera irrespetuosa. Literalmente era un niño».

Después comentó sobre el reto que superó Rhodes, dejar de estar a la sombra de su padre y contar su propia historia.

«Su padre de alguna manera fue un mentor para mí. Comenzamos NXT juntos. Fue una gran parte de ese sistema, aprendí mucho de Dusty y siempre me aconsejaba. Tuvimos una asociación maravillosa.

«Y ver crecer a Cody desde que literalmente era un niño hasta tratar de encontrar su camino en el negocio y salir de la sombra de su padre, fue monumental para mí. Luego verlo apostando a él mismo para encontrarse a sí mismo y descubrir quién era».

Normalmente cuando a Rhodes no le va muy bien en cuanto a resultados, en redes sociales reviven el vídeo donde Rhodes destruye el trono, sugiriendo que Triple H no perdona.

Más allá del meme, no hay nada que sostenga esa teoría, puesto que desde que regresó Rhodes no ha dejado de protagonizar la parilla de contenidos televisivos de WWE.

Ni olvidar que ganó dos Royal Rumble al hilo y venció limpiamente a Brock Lesnar. Algo de lo que no cualquiera en el elenco principal se puede ufanar.