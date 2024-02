Jim Cornette: «¡The Rock está eclipsando a Roman Reigns!»

A principio de año The Rock regresó a los semanales de WWE, tanto en Raw como SmackDown ha hecho acto de presencia.

En lo que ha sido una llegada a WrestleMania 40 algo accidentada, puesto que, Rock pasó de retar a Roman Reigns en mano a mano a ser parte de la facción de Reigns: The Bloodline.

Tal vez su participación sea subordinada a una lucha por parejas.

Hablando de subordinado, Jim Cornette, un curtido del negocio, recientemente declaró que Reigns al lado de Rock parece un segundón.

►Rock se adueña de la arena mientras Reigns observa

Mientras hablaba en el episodio 520 del Jim Cornette Experience, Cornette explicó por qué aún cuando Reigns es una superestrella, está a la sombra de su primo, Rock.

«El problema que vi, y Stacy también notó esto —porque también estaba viendo el segmento—, es que no importa lo bueno que sea Roman Reigns, y quiero decir que están Jimmy Uso y Solo Sikoa, y son chivos expiatorios y lo saben. Y Paul Heyman es el mánager, y no puede ser mermado; es demasiado grande para eso, pero puede ceder. Pero tenías a Roman Reigns parado ahí en el grupo con Paul y Solo y Jimmy viendo cómo The Rock se adueñaba de la arena, del ring y del programa».

«Y no hay forma de que pueda ser The Rock y no eclipsar a nadie. Pero la forma en que se posicionaron, estaba Roman parado atrás y admirando el trabajo del hombre que era la atracción principal, en lugar de al menos estar algo cerca de él, mirando en la misma dirección con los otros tres en la esquina. Podrían haber manejado eso mejor».

Lo anterior se podría resumir en que no es fácil organizar el elenco para un segmento con micrófono en mano, si hay un orador que supere con creces a otro, se notará.

Por eso lo ideal es que estén varios con habilidades para hablar similares.

Por eso un segmento charlado entre Sikoa y LA Knight sería complejo de manejar.

Antes de irnos, acá les dejamos el mencionado episodio donde Cornette menciona lo anteriormente citado.