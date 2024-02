The Rock es parte de The Bloodline y sentenció a Cody Rhodes

Roman Reigns llegó a SmackDown con un semblante bastante despreocupado, esto después de todo lo que sucedió con Cody Rhodes y The Rock en la conferencia de Kickoff para WrestleMania XL.

El Jefe Tribal llegó al ring acompañado de Paul Heyman, Jimmy Uso y Solo Sikoa para hablar de lo que vendrá para él en el evento magno de WWE.

Reigns aseguró que todo estaba por cambiar, pues podía decir oficialmente que The Rock era un integrante de The Bloodline.

🩸 «THE ROCK IS A MEMBER OF THE BLOODLINE.» 🩸

…AND HE IS HERE RIGHT NOW! @TheRock has returned to #SmackDown! ✊😎 pic.twitter.com/WnCtxwf8ZP

