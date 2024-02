Kevin Nash: «Roman Reigns nunca superará a The Rock»

Ser parte de la cultura popular y ser reconocido fuera del deporte practicado no es algo que logre cualquier deportista, podríamos citar casos como el de Leo Messi, Rafa Nadal o Michael Jordan.

En la lucha libre uno de los que lo logró fue The Rock.

Más ahora con todas las miradas que está atrayendo con su inclusión en WrestleMania 40, en donde su accidentada auto programación en el estelar del magno evento levantó el rechazo del público.

Ergo, tuvo que ceder ante la presión de la fanaticada y ahora Cody Rhodes es quien enfrentará a Roman Reigns en WrestleMania 40. No sería descabellado que la lucha termine siendo una triple amenaza, lo cual hasta el momento es una hipótesis y ya.

Un comentario recurrente en redes sociales desde que Rock y Reigns comparten pantalla como aliados, es que Reigns parece un segundón.

Otro que opina esto es Kevin Nash.

► Según Kevin Nash, Roman Reigns no va a ser una estrella más grande que The Rock

Nash cree que Reigns nunca podrá superar el superestrellato de Rock, y así lo sostuvo en su pódcast Kliq This, en el episodio 84, titulado: Kliq This #084: The Cody Crybabies.

Inició su argumento elogiando como Rock tomó la decisión de ser el malo de la historia en WrestleMania 18, cuando enfrentó a Hollywood Hulk Hogan. Ergo, está más emocionado por ver qué pasará con Rock en WrestleMania 40, que por su primo, Reigns.

»La gente olvida lo buen villano que era The Rock. La gente también olvida lo rápido que en Toronto Rock invirtió los papeles con Hogan cuando el público cambió los papeles con Hulk… Lo siento, pero aunque creo que Roman ha sido un gran campeón y que es una gran estrella y es alguien a quien iría a ver, no es tan grande como Dwayne. Nunca será Dwayne».

Reigns y The Rock están programados para hacer apariciones en el episodio del 16 de febrero de SmackDown. Tal parece que ese día Nash sintonizará el semanal para ver qué pasará con el ídolo de su generación.

A continuación te dejamos el vídeo del citado pódcast, donde puedes escuchar a Nash decir lo anteriormente citado (desde el minuto 38).