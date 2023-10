Cody Rhodes aborda sus antiguas críticas contra WWE

Durante sus seis años fuera de WWE, trabajando en AEW, ROH, NJPW o IMPACT, Cody Rhodes criticó a la compañía McMahon con fiereza. ¿Por dónde empezar?, sería una buena pregunta. Por ejemplo, hablando de Vince McMahon y su falta de oportunidades al máximo nivel: «[…] Me cansé de querer hacer que él golpeara la pelta cuando sabía que había mucho más por hacer. ¿Por qué tratar de impresionar a un tipo cuando tienes a todo el mundo para impresionar? No creo que le vaya a gustar nunca como luchador ni como persona. Me importa un bledo. Es por respeto. Es su opinión, genial. ¿Por qué intentarlo con este tipo?».

Pero desde que en 2022 volvió a ser una Superstar, aquello quedó en el pasado. No obstante, recientemente, en X, usuarios volvieron a traerlo al presente, recordando algunas promos en AEW en las que The American Nightmare criticaba a su antigua empresa. Esto no es nada extraño pero en esta ocasión el luchador quiso abordar la cuestión: «No realmente. Disfruté mi tiempo allí. Siempre intenté ganar, entregué mi corazón y alma al lugar, ayudé a crearlo y construirlo. Surgió un problema y me fui. Tengo mucho amor y respeto por muchas de las personas en ese equipo. Les deseo lo mejor».

Not really. I enjoyed my time there. Always tried to win, poured my heart in soul into the place, helped create and build it. Issue arose and I left. Much love and respect for many of the folks on that team. Wish them well.

