El círculo completo de Rob Van Dam en AEW Collision

El combate más reciente de Rob Van Dam fue ante Brian Cage en un evento de la promoción independiente Pure Pro Wrestling el pasado 30 de septiembre. Antes, tuvo su último, hasta ahora, en AEW durante el episodio de Collision del día 23, donde unió fuerzas a Hook contra Angelo Parker y Matt Menard.

HOOK with the choke!

RVD with the 5-Star Frog Splash!

Watch #AEWCollision LIVE on TNT!@730hook | @TherealRVD | @theDaddyMagic | @TheAngeloParker pic.twitter.com/WwC7GwmnPm

— All Elite Wrestling (@AEW) September 24, 2023