Mike Santana ha vuelto a AEW después de más de un año fuera de acción para emprender una aventura en solitario. Recientemente, en In The Weeds, el luchador reflexionaba sobre su ausencia y contaba que durante la Navidad su hija escribió en su lista de deseos que su papá se pusiera bien.

► La ausencia y regreso de Santana

«El momento más significativo ocurrió justo antes de Navidad, cuando mi hija me mostró su lista de regalos navideños. En esa lista, ella escribió: ‘Solo quiero que papá mejore’. Eso fue lo que me conmovió profundamente. Mi hija siempre me ha visto como un superhéroe a lo largo de su vida. Sin embargo, debido al camino autodestructivo en el que me encontraba y a dónde me dirigía, nunca habría podido brindarle una vida mejor. Cuando leí esas palabras, supe que tenía que hacer algo al respecto, y así lo hice. La reacción de mi hija al verme regresar a la televisión fue todo lo que necesitaba. Ese fue el momento que cambió todo».

Santana continuó:

«Fue realmente un viaje complicado. Como mencioné en un promo hace algunas semanas, alejarme debido a la lesión fue la parte fácil. Lo difícil fue el aspecto espiritual, mental y emocional de lidiar con ello. Los últimos tres años, tres años y medio, fueron un torbellino de muchas cosas en mi vida personal. Toda mi vida, usé la lucha libre como una vía de escape de muchos problemas personales que atravesé. Los últimos tres años y medio no fueron diferentes. Hubo muchas ocasiones en las que la lucha libre fue lo que me hacía infeliz. Para ser honesto, muchas de las cuestiones personales con las que lidiaba simplemente las evadía. Finalmente, cuando no tienes esa vía de escape y te sientas en casa, no tienes más opción que enfrentar esas cosas. Fue un proceso. En algún momento, profundizaré más en lo que sucedió. Ni siquiera sé por dónde empezar. Fueron muchas cosas. A nadie le gusta lidiar con los esqueletos en su armario. Todos los mantienen ocultos el mayor tiempo posible, pero cuando no tienes esa vía de escape y tienes todo el tiempo para pensar… Seré sincero, no creía que volvería a luchar.

«Y no se debía a que no pudiera recuperarme de la lesión, sino a muchas luchas personales y cosas con las que tuve que lidiar. Afortunadamente, llegué a un punto en el que ‘ya es suficiente’. O bien iba a mejorar, ser una mejor persona y usar este tiempo para convertirme en una persona diez veces mejor de lo que era, o simplemente me quedaría en mi situación y dejaría que me consumiera. Nunca he sido el tipo de persona que permita que eso suceda. Afortunadamente, pasé seis meses de ese tiempo mejorando en todos los aspectos posibles. Pasé mucho tiempo conmigo mismo, enfrenté muchos de mis problemas y quiero ser mejor y mejorar. Siempre dicen ‘si no lo deseas, no funcionará’. Yo lo deseaba. Estaba desesperado. Tomé el tiempo para hacer el trabajo y eso me convirtió en una mejor persona. La persona que soy hoy en día no se parece en nada a la persona que era antes y estoy agradecido. Dios me dio otra oportunidad y la aproveché. Estoy aquí hoy y me siento bendecido».