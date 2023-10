No existe empresa como WWE en la lucha libre profesional en absolutamente ningún sentido pero cuando te alejas de ella te das cuenta de que hay todo un mundo lleno de posibilidades: AEW, NJPW, ROH, IMPACT, NOAH, PWG, AAA, PROGRESS, wXw, GCW, MLW… Y ahora Adam Copeland puede descubrirlo después de 25 años siendo una Superstar. En realidad, antes de emprender esa aventura en 1996, había trabajado como independiente, incluyendo apariciones en WCW, pero la escena ha cambiado drásticamente desde entonces.

► El deseo de Adam Copeland

Y la verdad es que The Ultimate Opportunist está interesado en probarse en ese sentido, al menos en New Japan, según expone en Sports Illustrated.

«Nunca he luchado en Wrestle Kingdom. Nunca he luchado en el Tokyo Dome. ¿Qué te parece una lucha contra Kazuchika Okada? Eso sería genial. Estoy muy emocionado por eso. ¿Qué tal Jon Moxley? ¡Por supuesto! ¿Una lucha individual en AEW contra Bryan Danielson? ¿Miro? ¿Claudio Castagnoli? ¿Kenny Omega? ¿Will Ospreay? ¿Adam Page? ¿Chris Jericho? ¿Malakai Black? ¿FTR en una lucha por equipos? ¿Hacer equipo con Darby contra los Young Bucks? ¿Enfrentar a Darby? ¿Enfrentar a Sting? ¿Una batalla de promos con Eddie Kingston? Las posibilidades, me mantienen despierto por la noche. Estos nuevos enfrentamientos son realmente emocionantes. Todo comienza la próxima semana contra Luchasaurus».

También resalta su aparición en WrestleDream 2023, donde tuvo la oportunidad de estar en el encordado con Sting:

«La verdadera comprensión me llegó cuando estaba mirando a Sting en el ring. Conozco WWE como la palma de mi mano. Conozco a Edge. No conozco AEW. Es nuevo para mí. Eso es muy emocionante. Es como comenzar desde cero, pero con mucha más experiencia«.