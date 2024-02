Dynasty Wrestling: «A Velveteen Dream le dimos una segunda oportunidad»

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, durante este fin de semana, The Velveteen Dream volvió a la lucha libre profesional, luego de 3 años de haber sido despedido de WWE ante las quejas de los fans en redes sociales, después de que varios menores de edad compartieran conversaciones que tuvieron con Patrick William Clark Jr., en donde este les solicitaba o también enviaba fotografías subidas de tono.

Velveteen Dream apareció en el evento Dynasty It Was All A Dream. Interrumpió antes de la primera lucha y lanzó un reto abierto, que fue contestado en el evento estelar por Alec Odin, a quien venció limpiamente por toque de espaldas. Y aunque Dream celebró chocando los cinco con los fans en ringside, en redes sociales, las reacciones fueron muy diferentes.

Fue tanto así que The Dynasty, la empresa que realizó el show desde el Empire Live en Albany, New York, decidió emitir un comunicado en su cuenta de X en donde dijeron que no se arrepentían de apoyar a Dream y darle una segunda oportunidad en la lucha libre profesional. Este fue el comunicado:

Last night, we did what most others wouldn't. We took a risk on a person, & gave them an opportunity for a 2nd chance. A 2nd chance to fulfill their DREAM. We stand by that decision.

Thank you to the PACKED house for last night's event! #WearetheDynasty pic.twitter.com/mDT6gbXZ6j

— The Dynasty (@WeAreTheDynasty) February 18, 2024