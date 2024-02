Nic Nemeth luchará en Bloodsport X

Nic Nemeth, antes conocido como Dolph Ziggler en WWE, sigue revitalizando su carrera. No solamente vienen teniendo gran éxito en Impact Wrestling, sino que ahora, se ha podido saber que tendrá su debut en el evento Bloodsport organizado por el reconocido Josh Barnett.

Desde su despido de WWE en septiembre de 2023, Ziggler ha competido en varias empresas independientes, ha aparecido en NJPW y hasta ha luchado en Puerto Rico con WWC. Ahora, añade una nueva capa de éxito a su etapa fuera de WWE.

A través de su cuenta de X, Barnett emitió un corto comunicado en donde reveló que Nic Nemeth hará su debut en el evento Bloodopsrt X, en donde el 4 de abril, durante el fin de semana de WrestleMania 40, se estará enfrentando a Speedball» Mike Bailey. Este fue el mensaje emitido por Barnett:

A decorated collegiate wrestler, now free from his restraints has sought a ring to finally show his true strength, of which has been found.

But what is ring without an opponent? What can be truly achieved if there is not a challenge to overcome? This Bloodsport vet seeks to not… pic.twitter.com/VYpPKBogXY

— 𝕿𝖍𝖊 𝖂𝖆𝖗𝖒𝖆𝖘𝖙𝖊𝖗 (@JoshLBarnett) February 18, 2024