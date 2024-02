Kane no descarta volver a luchar

Si bien su última lucha fue en el Royal Rumble 2021, Glenn Jacobs, el actual alcalde de Knox en su segundo periodo, mejor conocido por los fans de WWE como el recordado Kane, ha revelado que su retiro no está del todo dicho. De hecho, no ha descartado volver al ring.

Así lo reveló Kane, de 56 años de edad, en una reciente entrevista con David Gornowski, en donde dejó claro que, pese a su edad y otras ocupaciones, se ha encargado de mantener un gran estado físico. Estas fueron sus palabras:

► Kane planea volver a luchar en WWE

«Probablemente, no me suba al cuadrilátero de nuevo. Es que, veo la lucha libre de ahora y me sorprende la destreza atlética de todos. No creo que mi cuerpo aguante ese tipo de castigo ya, ¿sabes? Siempre decimos que nunca digas nunca. Así que dejo la puerta abierta a muchas cosas diferentes».