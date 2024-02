Inesperado: The Velveteen Dream volvió a la lucha libre

Aunque parecía imposible, y muchos le habían cerrado las puertas durante años, luego de que se conocieran intercambio de mensajes con menores de edad que lo dejaban en una posición complicada ante algunos fans, The Velveteen Dream está de regreso a la lucha libre profesional.

Patrick William Clark Jr. llegó a la lucha libre en 2014, y en 2015, participó de WWE Tough Enough. No ganó, pero en WWE le ofrecieron un contrato para NXT y debutó un personaje villano llamado Velveteen Dream, que hizo historia.

► Velveteen Dream volvió a la lucha libre, ¿podrá volver pronto a WWE?

Velveteen Dream interrupts the opening match at Dynasty in Albany, NY. Makes an open challenge. pic.twitter.com/CgMrSUEbIt — Headlocked Comics – NEXT: Stockton Winter (@HeadlockedComic) February 18, 2024

Hasta que fue despedido el 21 de mayo de 2021, luego de que su última aparición fuera el 23 de diciembre en NXT. Los fans pidieron su cabeza en redes sociales tras conocerse que había solicitado fotos y videos a tres mujeres y un hombre menores de edad.

Desde entonces, ninguna empresa se atrevía a contratarlo. En 2022, fue arrestado en dos ocasiones. Una por pasar a una propiedad privada y otra fue detenido con posesión de drogas. El primer cargo fue desestimado.

Le tocó irse a trabajar como actor en películas de bajo presupuesto, modelo y finalmente, está trabajando desde hace varios meses en una granja. Pero Velveteen inició el 2024 con un video en donde pidió disculpas a los fans, a Triple H y WWE por sus acciones y pedía una segunda oportunidad.

WWE no respondió, no lo contrató de regreso, pero ahora, la pequeña empresa independiente de New York, The Dynasty Wrestling, le acababa de abrir las puertas a la lucha libre de nuevo. Velveteen Dream apareció de sorpresa durante la primera lucha de la noche en un show en Albany, New York, y lanzó un reto abierto.

En el evento estelar, «American Muscle» Alec Odin respondió al reto abierto y luchó ante Velveteen Dream. Dream ganó el combate con un toque de espaldas limpio y luego, recibió la ovación de los fans. Lucho como técnico y hasta chocó las palmas con los aficionados.

In the main event, American Muscle Alec Odin answers Velveteen Dream open challenge. pic.twitter.com/ibt5xyZkIB — Headlocked Comics – NEXT: Stockton Winter (@HeadlockedComic) February 18, 2024